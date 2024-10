Az egykori ferencvárosi közönségkedvenc újra kijelentette: Egy nap még visszatérek!

Közel három év után is tartja a kapcsolatot Kubatov Gábor klubelnökkel és Hajnal Tamás sportigazgatóval a spanyol másodosztályban játszó Uzuni.

Mindössze két és fél szezon után 2022. januárjában távozott a Ferencvárostól Myrto Uzuni, aki az akkor még a spanyol elsőosztályban szereplő Granadához szerződött. Habár a klub azóta a másodvonalba kiesett, az albán támadó továbbra is úgy ontja a gólokat, mint anno az NB I-ben. A FradiMédiának adott legutóbbi interjújában azt is kiemelte, hogy egy nap még visszatér a Ferencvároshoz.

2022-ben egy magyar bajnoki cím, egy Bajnokok Ligája-, majd egy UEFA Európa Liga-csoportkört követően igazolt az akkor még a spanyol élvonalban szereplő Granada együtteséhez az albán válogatott, Myrto Uzuni. A korábbi közönségkedvenc 41-szer volt eredményes a zöld-fehér felszerelésben, míg a Granada CF-ben összesen már negyvenegyszer zörgette meg az ellenfelek kapuját. Uzuni legújabb nyilatkozatában kiemelte, hogy nem felejtette el az FTC-ben eltöltött éveket, sőt az esetleges visszatérést is megemlítette.

"Közel három éve már, hogy eligazoltam a Fraditól, de ez idő alatt is követtem a csapatot, ha tehettem, a meccseiket is néztem. Hiányzik a stadion, a szurkolók, és minden, ami a Ferencvárost körülvette. A Fradinak mindig lesz helye a szívemben! Sosem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, amikor az Újpest elleni derbik, a Dinamo Zagreb, vagy épp a Molde elleni meccsek után a szurkolók a nevemet skandálták. Ezek felejthetetlen emlékek! - mondta el a FradiMédiának. - Amikor közel három éve eljöttem Budapestről, az a búcsú nem örökre szólt. Ahogy korábban is mondtam, a szívem egy része mindig a Fradié lesz. Mit is mondhatnék? A mai napig tartom a kapcsolatot Hajnal Tamással és Kubatov Gáborral elnök úrral is. Ők is rendszeresen üzennek nekem, és én is mindig gratulálok nekik, ha szép eredményeket és sikereket érnek el. Amíg a Fradiban játszottam, bármivel fordulhattam hozzájuk, mindig ott voltak nekem. Biztos vagyok benne, hogy egy nap még visszatérek a Ferencvárosba, efelől nincs kétségem!"

Az albán támadó továbbá kiemelte: "Szinte az összes gólra emlékszem, amelyet az FTC-ben szereztem, de ha mindenképp ki kell emelnem valamelyiket, akkor az egyik a Dinamo Zagreb elleni lenne a BL-selejtezőből. Abban a pillanatban én voltam a világ legboldogabb embere. A másik természetesen az, amelyiket Torinóban, a Juventus elleni BL-csoportmeccsen szereztem."