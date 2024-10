Az egyik legbotrányosabb bíró fúj Bosznia ellen, akit már Ferihegyen is megtámadtak

Bosznia-Hercegovina vs Magyarország

Az az Anthony Taylor fújja a sípot hétfőn a bosnyákok ellen, akit az El-döntő után Ferihegyen is megtámadtak.

Korunk egyik legbotrányosabb játékvezetője, Anthony Taylor sípjelére kezdődik majd a holnapi Bosznia-Hercegovina - Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés.

Taylor számos rangos meccsen dirigált már, melyek igen gyakran az ő ítéletei miatt is emlékezetesek maradtak. Legutóbb a Bournemouth-Chelsea rangadó után kapott éles kritikát, amikor is 14 sárgalappal zárta a mérkőzést.

Ugyancsak bőkezűen osztogatta a lapokat a 2023-as Európa-liga fináléban is, ahol 13-szor mutatott fel büntetőlapot. A Sevilla győzelmével záruló döntőt követően a csalódott és az ítéletek miatt dühös AS Roma szurkolók Ferihegyen felismerték, majd dobálták, illetve trágár szavakkal szidalmazták a játékvezetőt, akit felesége és gyermeke is elkísért Budapestre.

Az idei Európa-bajnokságon sem volt botránytól mentes a ténykedése, ugyanis a Németország-Spanyolország negyeddöntőben téves ítéletet hozott, amikor nem fújta le Cucurella kezezését a büntetőterületen belül. Ezt nemrégiben az UEFA is elismerte.

A hétfői NL-rangadón azonban reméljük kézben fogja tudni tartani a meccset és 90 percet követően magyar vezetésnél fújhat majd háromszor a sípjába.