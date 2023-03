Aubameyang a Barcelona öltözőjében ünnepelte az El Clásico győzelmet

Ez egy jel a visszatérésre?

A Barcelona drámai 2-1-es győzelmet aratott a Real Madrid felett az spanyol La Liga 26. fordulójában. Az ünneplésre egy régi ismerős is betért az öltözőbe

Pierre-Emerick Aubameyang mindössze egy fél évet töltött a Barcelonánál, mégis meghatározó karaktere volt a csapatnak. A nyáron a Chelsea-hez szerződő gaboni a londoni edzőváltás egyik nagy áldozata lett. Thomas Tuchel után érkező Graham Potter már nem számít rá, ki is került a kékek Bajnokok Ligája keretéből.

A katalán Sport értesülései szerint már a télen vissza akart térni Aubameyang a Barcelonához, illetve a gránátvörös-kékek is szívesen látták volna újra a csatárt. A gaboni továbbra is nagyon jó kapcsolatot ápol a csapattal és Xavi Hernandez vezetőedzővel is. A nyáron anyagi megfontolásból adták el a Barcelonától, így nem a teljesítménye miatt került el a klubtól.

Habár mindhárom fél hajlott volna a transzferre a FIFA szabályok nem engedték meg, hogy újra Barcelonába tegye át a székhelyét Aubameyang. A szabály értelmében egy játékost nem regisztrálhatják három különböző alkalommal egy idényen belül. A gabonit már egy-egy alkalommal regisztrálta a Barca és a Chelsea.

A jó viszonyt tükrözi, hogy Aubameyang jelen volt Camp Nouban megrendezett El Clásicon és a csapat öltözőben lévő győztes ünneplésén is részt vett.

Aubameyang a Barcelonában 24 meccsen 13 gólt szerzett és lehet, hogy az idény végén újra itt köthet ki, amennyiben a katalánok továbbra is szeretnék őt.

