A polgármester csalást kiált

Az Atlético 1-0-s vereséget szenvedett az Arsenal otthonában, így az angol klub jutott be a budapesti Bajnokok Ligája-döntőbe, Almeida pedig nem fogta vissza magát, nyilatkozatában az egész UEFA-nak nekiment, a szövetség a polgármester szerint az Atlético ellen dolgozott:

„Amikor megláttam a sorsolást, azt hittem az Arsenal ellen fogunk játszani, de tévedtem, az UEFA ellen kellett játszanunk. Az UEFA pedig egyértelműen nem akarta, hogy az Atlético bejusson a Bajnok Ligája döntőjébe.”

A polgármester leginkább a mérkőzés német játékvezetőjét, Daniel Siebertet kritizálta, akinek Almeida szerint személyes érdeke is kötődött az Arsenal sikeréhez. A német bajnokság ugyanis versenyben áll a spanyol bajnoksággal a következő szezonra kiosztott extra Bajnokok Ligája-helyért, amelyet a ligában szereplő klubok UEFA-koefficiensei alapján osztanak ki. Az Atlético Madrid esetleges döntőbe jutása nagymértékben befolyásolta volna a spanyol bajnokság koefficiens értékét, ezzel könnyen lehet, hogy a német bajnokságot fosztotta volna meg egy további Bajnokok Ligája-indulást érő helyezéstől. A madridi polgármester szerint ez egyértelműen befolyásolta a játékvezető döntéshozatalát:

„Érthetetlen, hogy német bírót küldtek, miközben Spanyolország és Németország éppen egymással harcol a BL-helyezéseket érintő ötödik kvótáért. Az UEFA-n kívül senkinek még eszébe sem jutna német játékvezetőt és VAR-t kinevezni. Tegnap láttam olyan döntéseket, amelyek nem azért születtek, mert a bíró tévedett, hanem azért, hogy szándékosan ártson az Atléticonak.”

A vitatott esetek

Almeida ezután felidézte a mérkőzés pillanatait, amelyek során szerinte igazságtalanság érte a spanyol csapatot:

„Számomra érthetetlen, hogy egyszer sem mutatták, Giuliano Simeone lesen volt-e, mielőtt a tizenhatoson belül felrúgták, amiért büntetőt kellett volna ítélni. Később a közösségi médiában láthattuk is, hogy nem volt lesen, és egy egyértelmű büntető maradt el. Ennyi kamera mellett miért nem mutatták meg ismétlésben a leshelyzetet? Azért, mert nem volt az, csak nem akarták beismerni.”

Szintén heves tiltakozást váltott ki az Atlético környékén a mérkőzés hosszabbítása, amely során az előre jelzett öt percből szinte semennyit nem volt játékban a labda, a polgármester ezt is kommentálta:

„A hosszabbítás is egyértelmű jele volt annak, hogy a játékvezető azt akarta, minél hamarabb véget érjen a mérkőzés. A bíró azt akarta, hogy az Arsenal utazhasson Budapestre az Atlético helyett.”

Így is büszke a csapatára

A vereség is kiesés ellenére Almeida elmondta, büszke az Atléticora, és üzenetet is küldött a matracosok szurkolóinak:

„Úgy gondolom, büszkék lehetünk a csapatunkra, mivel nem az Arsenal, hanem az egész UEFA ellen játszottak. 180 perc alatt le tudtuk volna győzni az Arsenalt, de az UEFA-t nem. A szövetség pedig minden eszközt bevetett, hogy ne az Atlético jusson tovább.”

Az Arsenal csapata a madridi polgármester kritikája ellenére ott lesz a május 30-án Budapesten rendezendő Bajnokok Ligája-döntőben, ahol a Bayern München - PSG elődöntő győztesével csap majd össze. Az Ágyúsok megszerezhetik történelmük első Bajnokok Ligája-címét, az Atlético Madridnak erre még legalább egy évet kell várni.

Forrás: Marca

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.