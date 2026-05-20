C. Kovács Attila

A Ferencváros főtáblája a tét! Kövesd élőben az Európa-liga-döntőt!

Szerda este az Aston Villa-Freiburg döntővel zárul az Európa-liga 2025/26-os sorozata. Az isztambuli finálé magyar szempontból sem mellékes, ugyanis egy angol győzelem akár azt is jelentheti, hogy a Ferencváros rögtön az Európa-liga főtáblájára kerül a következő idényben, és nem kell selejteznie. Mutatjuk a részleteket!

Korábban már írtunk róla, minek kell teljesülnie ahhoz, hogy a Ferencváros rögön az Európa-liga-főtábláján kezdje meg a 2026/27-es idényt

Azonban ahhoz, hogy értelme legyen egyáltalán számolgatni, az Aston Villának meg kell nyernie a szerda esti isztambuli finálét.

Mindkét csapat négy gólt szerzett az elődöntőben

Az Aston Villa a Nottingham Forestet búcsúsztatta 4-1-s összesítéssel az elődöntőben, a Freiburg pedig szoros csatában a Ferencvárost korábban búcsúztató Bragát eljtette ki a sorozatból 4-3-s összesítéssel. 

Az Aston Villa-Freiburg találkozót IDE KATTINTVA élőben követheted. 


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

