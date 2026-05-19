Az Arsenal történelmi lehetőség kapujában áll. Mikel Arteta együttese a Burnley ellen aratott szűk, de rendkívül fontos győzelemmel továbbra is nyomás alatt tartja a Manchester City csapatát. A spanyol vezetőedző ennek kapcsán úgy fogalmazott: kedden minden Arsenal-drukker Bournemouth-szurkolóvá válik.

A londoniak 1–0-s sikert arattak, a győztes találatot Kai Havertz szerezte, aki az idény egyik legfontosabb gólját jegyezte. Az Emirates Stadion közönsége a lefújás után hosszú percekig ünnepelte a csapatot, hiszen az Arsenal újra reális közelségbe került ahhoz, hogy több mint húsz év után ismét angol bajnok legyen.

A mérkőzés után Arteta nem próbálta visszafogni az érzelmeit. A spanyol szakember mosolyogva arról beszélt, hogy most ő lesz „a valaha volt legnagyobb Bournemouth-szurkoló”, utalva arra, hogy kedden a Bournemouth a Manchester Cityt fogadja. Ha Pep Guardiola csapata pontokat veszít, az Arsenal már az utolsó forduló előtt bebiztosíthatja a bajnoki címet.

Arteta, aki külön méltatta Andoni Iraola munkáját is. A Bournemouth vezetőedzője az idény során többször bizonyította, hogy csapata képes megnehezíteni az élcsapatok dolgát, ráadásul hazai pályán különösen veszélyes ellenfélnek számítanak. A dél-angliai klub jó formában várja az összecsapást, és hazai pályán már több nagycsapatnak is kellemetlenséget okozott ebben az idényben. Az Arsenal-szurkolók ezért reménykednek benne, hogy Iraola együttese megállíthatja a címvédőt.

Az Arsenal idényét sokan már most is sikerként értékelik, ám a klubnál érzik, hogy ennél sokkal nagyobb lehetőség előtt állnak. Az „Ágyúsok” az elmúlt években fokozatosan építkeztek Arteta irányításával: a fiatal keret egyre érettebbé vált, Declan Rice érkezése stabilitást hozott a középpályára, míg Bukayo Saka, Martin Odegaard és Kai Havertz kulcsszereplővé lépett elő.

Arteta a lefújás után kiemelte játékosai mentalitását és koncentrációját is. Szerinte a csapat megmutatta, hogy képes kezelni a bajnoki hajrával járó nyomást.

„A játékosok fantasztikus karaktert mutattak egész idényben. Tudjuk, hogy még nincs vége, de ott akarunk lenni az utolsó pillanatig” – mondta az Arsenal menedzsere.

A Manchester City-t ugyanakkor nem lehet leírni. Guardiola együttese az elmúlt években többször bizonyította, hogy a szezon végén képes hibátlan sorozatot produkálni. Éppen ezért az Arsenalnál tudják, hogy még korai lenne ünnepelni.

A klub 2004, a legendás „veretlen” szezon óta először emelhetné magasba a Premier League-trófeát. Ha viszont Guardiola csapata begyűjti a három pontot, akkor az utolsó fordulóra marad a döntés, és tovább fokozódik az izgalom a bajnoki versenyfutásban.

Arteta mindenesetre egyértelművé tette: kedden este különleges figyelemmel követi majd a Bournemouth–Manchester City mérkőzést. És valószínűleg nincs egyedül ezzel Észak-Londonban.



