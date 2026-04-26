Arteta kiakadt: „Ez egy teljesen egyértelmű piros lap volt!”

Mikel Arteta élesen bírálta a játékvezető döntését az Arsenal–Newcastle (1-0) bajnoki után, miután szerinte a vendégek kapusát, Nick Pope-ot ki kellett volna állítani a Viktor Gyökeres elleni szabálytalanságért.

A találkozó egyik legtöbbet vitatott jelenete a 74. percben történt. A vendégek kapusa a tizenhatosán kívül ütközött Gyökeressel, aki ígéretes helyzetben léphetett volna ki. A svéd csatár a földre került, a kontratámadás megszakadt, az Arsenal játékosai pedig azonnal piros lapot követeltek.

A játékvezető, Samuel Barrott azonban csak sárga lapot mutatott fel, mivel úgy ítélte meg, hogy a közelben helyezkedő Malick Thiaw még fedezetet jelentett, így nem állt fenn egyértelmű gólhelyzet.

Arteta a mérkőzés után egyértelműen kijelentette, hogy szerinte rossz döntés született.

„Az én véleményem szerint ez egy teljesen egyértelmű piros lap. Tízszer is visszanéztem. Ha valaki valaha futballozott, tudja, hogy ez piros lap” – fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az Arsenal vezetőedzője.

A spanyol tréner arra is emlékeztetett, hogy két héten belül másodszor sújtja hasonló ítélet a csapatát. Felidézte a Manchester City elleni rangadót is, amikor szerinte Kai Havertz ellen is kiállítást érő szabálytalanság történt.

„A Manchester City ellen, amikor Havertz egy az egyben törhetett kapura, Abdukodir Khusanov szabálytalankodott vele szemben – az is piros lap volt. Ezek a különbségek dönthetnek a bajnoki címről. Remélem, ez változni fog” – mondta Arteta.

A Premier League később hivatalos közleményben indokolta meg a döntést. Eszerint Pope azért nem kapott piros lapot, mert a közeli Newcastle-védő még eséllyel megszerezhette volna a labdát, így nem állt fenn a nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása.

Az Arsenal győzelmével visszavette a vezetést a tabellán, és négy fordulóval a szezon vége előtt három ponttal előzi meg a második helyezett Manchester Cityt, igaz, Pep Guardiola együttese egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

