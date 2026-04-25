Ideiglenesen visszavette a vezetést az Arsenal a Premier League-ben

Négy perc alatt kétszer is eljutott a támadóharmadba a Newcastle, amely igyekezett ráijeszteni az ellenfelére. Igaz, előbb William Osula hagyta el a labdát, majd Bruno Guimaraes lövése került el jócskán a kaput.

A nyolcadik percben Eberechi Eze révén az Arsenal is távolról veszélyeztetett, de mellé lőtt. Két minutummal később ellenben már a másik sarkot választotta, és milyen jól tette – Nick Pope hiába nyújtózott, nem tudta kivédeni a lövést. A találatot egy kisszögletet követően szerezték az Ágyúsok, akik újabb variációt mutattak be egy pontrúgásnál. 1–0.

Ettől függetlenül kiegyenlített maradt a játék képe, amit jól mutatott, hogy 50-50%-ban birtokolta a labdát a két csapat. A 30. percben egy kellemetlen távoli lökettel kínálta meg Sandro Tonali David Rayát, aki azonban résen volt, és megfogta a labdát.

Mindkét gárda jól védekezett – akár magasan, akár a védekezőharmadban –, így a második játékrészben még kevesebb lehetőséget láthatott az Emirates közönsége.

Ahogy teltek a percek, egyre inkább magához ragadta a kezdeményezést Eddie Howe csapata, ami kis híján góllal párosult. A 80. percben Nick Woltemade emelt a védelem mögé, Yoane Wissa akrobatikus mozdulata viszont célt tévesztett.

Az Ágyúsok kivédekezték a hajrát, így 73 ponttal vezetik a tabellát, igaz, Pep Guardiola csapatának egy összecsapással kevesebbet játszva a saját kezében van a sorsa.

