Goal.com
Live
Bózsik Tamás

Ideiglenesen visszavette a vezetést az Arsenal a Premier League-ben

Arsenal vs Newcastle United
A Manchester City az FA-kupa elődöntőjében olt érdekelt szombat este, így csak később lép pályára a Premier League 34. fordulójában. Az Arsenal megverte a Newcastle Unitedot, így nyomást helyezett az Égszínkékekre.

Négy perc alatt kétszer is eljutott a támadóharmadba a Newcastle, amely igyekezett ráijeszteni az ellenfelére. Igaz, előbb William Osula hagyta el a labdát, majd Bruno Guimaraes lövése került el jócskán a kaput. 

A nyolcadik percben Eberechi Eze révén az Arsenal is  távolról veszélyeztetett, de mellé lőtt. Két minutummal később ellenben már a másik sarkot választotta, és milyen jól tette – Nick Pope hiába nyújtózott, nem tudta kivédeni a lövést. A találatot egy kisszögletet követően szerezték az Ágyúsok, akik újabb variációt mutattak be egy pontrúgásnál. 1–0.

Ettől függetlenül kiegyenlített maradt a játék képe, amit jól mutatott, hogy 50-50%-ban birtokolta a labdát a két csapat. A 30. percben egy kellemetlen távoli lökettel kínálta meg Sandro Tonali David Rayát, aki azonban résen volt, és megfogta a labdát. 

Mindkét gárda jól védekezett – akár magasan, akár a védekezőharmadban –, így a második játékrészben még kevesebb lehetőséget láthatott az Emirates közönsége. 

Ahogy teltek a percek, egyre inkább magához ragadta a kezdeményezést Eddie Howe csapata, ami kis híján góllal párosult. A 80. percben Nick Woltemade emelt a védelem mögé, Yoane Wissa akrobatikus mozdulata viszont célt tévesztett. 

Az Ágyúsok kivédekezték a hajrát, így 73 ponttal vezetik a tabellát, igaz, Pep Guardiola csapatának egy összecsapással kevesebbet játszva a saját kezében van a sorsa. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés