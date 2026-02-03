Kiderült, miért nem lett a Ferencváros vezetőedzője Arséne Wenger!

Idén február 25-én lesz 15 éve annak, hogy Kubatov Gábor átvette a Ferencváros irányítását. Ennek a másfél évtizednek az utolsó harmadát, azaz a harmadik öt évet foglalja össze a Fradi elnökének Nem mondhatom el senkinek... A harmadik öt év titkai című könyve, amely korábban soha nem hallott történeteken és sok-sok sosem hallott érdekes sztorin keresztül enged betekintést a kulisszák mögé.

Kubatov Gábor a könyv lapjain, egészen pontosan 57 fejezetben több sportágat érintve őszintén mesél sok-sok olyan dologról, amely eddig „városi legenda" formájában terjedt. Most a legilletékesebb személy önt tiszta vizet a pohárba.

„Elmesélem, miért szakítottunk egy remek edzővel és baráttal, Szergej Rebrovval. Elmondom, miért nem lett a Fradi mestere Arséne Wenger, és azt is, hogyan nyertük meg a nagy orosz medvét, Sztanyiszlav Csercseszovot. Számtalanszor kérdezték már tőlem, hogy mit mondtam a futballcsapat tagjainak azon a bizonyos délutánon, a plzeni kiesés után, hát most elmesélem a Ferencváros elmúlt öt évének eddig sehol nem hallott történeteit!"

– írja Kubatov Gábor.

A több mint 400 oldalas, magas minőségű, kemény borítós, Fradi titkokat és sztorikat tartalmazó kötet, benne a stadion füvéből készült Emléklappal február 15-ig előrendelhető a shop.fradi.hu oldalon. A könyv ára 15 000 forint.

