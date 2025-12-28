A nyáron rendkívül kibővítette keretét a legutóbbi három szezon ezüstérmese, és úgy tűnik, nem hiába. Folyamatosak a sérülések a címekre törő Arsenalnál, ahol a csúcspontot a Brighton elleni meccsen érték el. A védelemben már hiányzott Gabriel, aki egy barátságos meccsen sérült meg a brazil válogatottban még novemberben (ő végül ezen a meccsen visszatérhetett), Christian Mosquera még jó pár hétig harcképtelen Ben White-tal egyetemben, és Jürrien Timberre se számíthatott Mikel Arteta a hétvégi bajnokin.

Erre jött Riccardo Calafiori sérülése, aki a bemelegítéskor érzett valamit: “van valami Calafiorival, nagyon-nagyon furcsa. Tegnap is már érzett valamit, a bemelegítéskor pedig már nem érezte jónak magát” - mondta Mikel Arteta a meccs utáni sajtótájékoztatón. Timber sem valószínű, hogy játszik a kedd esti, Aston Villa elleni rangadón, ő szerencsétlenül érkezett földre egy felugrás után Arteta szerint. Az Arsenalnak jelenleg nincs egészséges jobbhátvédje, és William Salibat sem tudja pihentetni a baszk menedzser, így elég limitáltak a lehetőségei a januári hajtás előtt.

Vannak jó hírek is, az augusztus óta sérült Kai Havertz visszatérhet a Villa elleni rangadóra, így csak a védelemből fognak hiányozni játékosok - onnan viszont elég sokan.

Az Arsenal 18 forduló után két ponttal vezet a Manchester City, és három ponttal az Aston Villa előtt, kedd este pedig utóbbival csapnak össze az Ágyúsok, akik tegnap a Chelsea ellen is győztek, és elképesztő győzelmi sorozatot építenek.

Forrás: The Independent

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.