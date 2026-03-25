Bombaigazolásra készül az Arsenal: A PSG BL-specialistájával erősítené meg a támadósort Mikel Arteta

Az Arsenal vezetősége megkezdte a puhatolózást a Paris Saint-Germain grúz csillaga, Hvicsa Kvarachelia ügyében. Az „Ágyúsok” egy jelentős nyári átalakítás keretében költöztetnék Londonba a szélsőt, aki az idei Bajnokok Ligája-szezonban nyújtott teljesítményével végleg meggyőzte az angol klub megfigyelőit.

A 25 éves játékos elképesztő formában futballozik: a BL nyolcaddöntőjében szinte egymaga döntötte el a Chelsea elleni párharcot, ahol háromszor is betalált a londoniak kapujába. Bár a PSG katari tulajdonosi köre a projekt egyik legfontosabb ékköveként tekint rá, a játékos környezetéből származó hírek szerint a grúz klasszis tábora nem zárkózik el a váltás gondolatától.

Pénzügyi sakkmátszma az Emirates-ben

Az Arsenal tervei mögött komoly gazdasági stratégia áll. A klub a nyáron több meghatározó játékosától is megválhat, hogy megfeleljen a Premier League egyre szigorodó pénzügyi szabályozásának (Squad Cost Ratio). Ez a „tisztítótűz” teremtheti meg a fedezetet Kvarachelia leigazolására, aki Mikel Arteta szerint azt az egyéni kreativitást és extra minőséget hozná el, amivel a csapat szintet léphetne.

A transzfer azonban távolról sem ígérkezik egyszerűnek. Kvarachelia csak tavaly költözött Nápolyból Párizsba, és bár a menedzsmentje nyitott a tárgyalásokra, a játékos alig egy hónapja még a maradás mellett hitet tett.

„Rossz szájízt hagyott maga után” – nyilatkozta Arteta az Arsenal Liga-kupa veresége után, de a figyelme már a jövő építésén van. Kvarachelia kapcsán a források megjegyzik: a játékos ügynöksége kész megfontolni az alternatívákat, még ha a PSG „eladhatatlannak” is bélyegezte meg a sztárt.

Arteta más opciókat is figyel

Bár Kvarachelia az első számú célpont, az Arsenal listáján más nevek is szerepelnek. A spanyol menedzser köztudottan nagy tisztelője az Atlético Madrid támadójának, Julián Álvareznek is. Azonban a madridiak által kért, minimum 100 millió eurós (kb. 86,5 millió font) vételár jelenleg kivitelezhetetlennek tűnik az észak-londoniak számára, így a fókusz a párizsiak hetesére irányul.

A PSG belső köreiből származó információk szerint a klub továbbra is keményvonalas álláspontot képvisel, de az Arsenal bízik benne, hogy a nyári keretátalakítás utáni tőke elegendő lesz a grúz válogatott megszerzéséhez.

