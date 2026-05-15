Kis híján megfosztotta a bajnoki címtől, nyáron mégis az Arsenalhoz igazolhat a portugál középpályás

Az Arsenal komolyan fontolgatja a középpályássor megerősítését a nyári átigazolási időszakban. A The Times értesülései szerint Mateus Fernandes magasra került a klub kívánságlistáján, ám a transzfer megvalósulása nagyban függ a keret jelenlegi összetételének alakulásától.

Az észak-londoniak abban az esetben lépnének akcióba a 21 éves játékosért, ha a dán Christian Nørgaard távozik az Emirates Stadionból. A klub vezetősége a hírek szerint nyitott a korábbi Brentford-középpályás eladására, és amennyiben megfelelő ajánlat érkezik érte, az így felszabaduló helyet és forrásokat Fernandes megszerzésére fordíthatják.

Mateus Fernandes a jelenlegi szezonban nyújtott teljesítményével hívta fel magára a kontinens sztárcsapatainak figyelmét. A portugál ebben az idényben 33 Premier League mérkőzésen lépett pályára a West Ham United színeiben, ezeken három gól és három gólpassz a mérlege.

Nem meglepő tehát, hogy az Arsenal érdeklődése mellett más európai gigászok radarján is szerepel Fernandes. A sajtóhírek szerint a Paris Saint-Germain, az Atlético Madrid, valamint a Premier League-en belüli rivális Manchester United is folyamatosan nyomon követi a helyzetét, és készen állnak a licitháborúra. Hírek szerint a West Ham legalább 84 millió fontot szeretne kapni Fernandesért, ám ez az ár egy esetleges kieséssel csökkenhet.

Külön pikantériát ad az ügyletnek, hogy Fernandes közel járt ahhoz, hogy megfossza az Arsenalt a bajnoki címtől, ugyanis a két csapat egymás elleni meccsén, még 0-0-nál ziccert hibázott a portugál, lövését Raya védte bravúrral, nem sokkal később pedig Leandro Trossard belőtte a győztes gólt Mikel Artetáék számára.

