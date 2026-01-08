Az Arsenal játékosával pótolná a Manchester City-hez igazoló sztárját a Bournemouth

A Bournemouth érdeklődik az Arsenal fiatal támadója, Ethan Nwaneri iránt, és nyitott lenne egy idény végéig szóló kölcsönszerződésre, ám a 18 éves játékos jelenlegi álláspontja szerint legalább a szezon végéig maradna Londonban.

A déli parti klub támadósorának átalakítását tervezi, különösen Antoine Semenyo várható, Manchester Cityhez történő távozása miatt. A háttérben felmerült, hogy egy ideiglenes megállapodás Nwanerivel minden fél számára logikus megoldás lehetne, hiszen a fiatal támadó az utóbbi időben háttérbe szorult az Arsenalnál.

Nwaneri ebben az idényben 11 mérkőzésen lépett pályára, ám ezek közül csak három alkalommal volt kezdő. Két kezdése a Ligakupában történt, míg a harmadik egy magabiztos Bajnokok Ligája-győzelem alkalmával volt a Club Brugge ellen.

A Premier League-ben mindössze hat alkalommal szerepelt, és november vége óta nem kapott lehetőséget, legutóbb a Tottenham elleni 4–1-es győzelem alkalmával dobta be Mikel Arteta. Az Arsenal nem szeretné eladni a játékost, mivel egyértelműen kiemelkedő tehetségnek tartják, ugyanakkor fontosnak látják, hogy rendszeres játéklehetőséghez jusson.

Ennek ellenére a Nwaneri környezetéhez közel álló források szerint ebben az átigazolási időszakban nem valószínű a kölcsönadás. A játékos úgy érzi, sokat tanulhat egy komoly, bajnoki címért zajló küzdelem részeseként – különösen akkor, ha az Arsenal végül sikerrel jár –, ezért türelmes, és a szezon végén kívánja újraértékelni a helyzetét.

Amennyiben később mégis sor kerülne a váltásra, külföldi topklub lenne az első számú cél. Korábban a Borussia Dortmund is érdeklődött iránta, ám a németek csalódottak voltak, amikor Nwaneri a nyáron új szerződést írt alá az Arsenallal.



Forrás: Independent