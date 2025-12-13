A svéd támadó eddig 6 gólt szerzett az Ágyúsok színeiben 17 meccsen, ami meg sem közelíti a portugál Sporting csapatában látott hatékonyságát, ahol összesen 97-szer talált be 102 meccsen, és a hétközi, Club Brugge elleni BL-meccsen is lekapta őt a spanyol vezetőedző.

“Nagy volt az izgalom, hiszen egy már bizonyított csatárt hoztunk a nyáron Európa talán legjobb statisztikájával” - mondta Arteta a svéd csatárról. “Megérkezett egy másik ligába, talán a legerősebbe, és az volt számomra a kérdés, hogyan birkózol meg azzal, ha nem találsz be 6-7 meccsen egymás után.”

Arteta kiemelte, kis minta áll eddig rendelkezésre Gyökeresről, ezért “hagyják őt békén, hadd csinálja azt, amiben a legjobb, és biztos vagyok benne, a dolgok jóra fordulnak.”

A svéd válogatott támadó legutóbb október 1-én, a Burnley ellen volt eredményes a bajnokságban, mielőtt kidőlt volna egy hónapra. Arteta ezzel kapcsolatban elmondta: “A lehető legjobb állapotba kell őt hoznunk, hogy kihozzuk belőle azt, ami nyilvánvalóan ott van. A sérülése előtt jól játszott, annak ellenére, hogy megérkezett egy új ligába nagyobb elvárásokkal.”

A spanyol tréner kiemelte, előszezon nélkül kellett nekivágnia játékosának az idénynek, de elkezdte felépítenie magát, és a gólok is jönni fognak ezután, ami alapján megfogják ítélni a teljesítményét.

Efelé tehet egy lépést szombaton este Gyökeres, amikor a listavezető Arsenal a sereghajtó, kilátástalan helyzetben lévő Wolverhamptont fogadja az Emiratesben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.