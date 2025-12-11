Mikel Arteta szerint nem az edzésmódszerek miatt van ennyi sérültje az Arsenalnak

Meglepetésre az Arsenal középpályása, Christian Norgaard kapott lehetőséget az Arsenal védelmének közepén a Club Brugge elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, amelyet előbbi magabiztosan, 3-0 arányban megnyert.

Azt már korábban tudni lehetett, hogy Gabriel Magalhaes és William Saliba sérülés miatt nem lesz bevethető a belgiumi összecsapáson, rajtuk kívül pedig Jurrien Timber és Riccardo Calafiori sem volt ott a kezdőcsapatban - Arteta elmondta, miért.

"Mindketten a hétvégi meccsen (Aston Villa ellen - a szerk.) szenvedtek sérülést, csúnya rúgásokat kaptak. Timber esetében még túl korai lett volna a pályára lépés" - mondta a találkozót megelőzően a spanyol szakvezető, aki akkor úgy fogalmazott, Calafiori játékára lehet esély. Ez végül beteljesült, hiszen a 63. percben Pedro Hincapiét váltotta.

Angol kiadásunk világított rá arra, hogy már 28 különböző sérülés regisztráltak ebben a szezonban az Arsenalban, ám Arteta úgy véli, ennek nincs köze az edzésmódszerekhez.

"Nem az edzések miatt van ennyi sérült, nem, mert nincs időnk edzeni. Szóval az edzés nem lehet ok. De természetesen, ha vannak hiányzó játékosaid, akkor még nagyobb terhelést kap a többi játékos. Ez egy teszt a csapat számára, amire egyelőre nagyon jól reagáltunk"

- vélekedett a spanyol tréner.

Idegenbeli sikerükkel egyébként őrzik hibátlan mérlegüket és az első helyüket a BL alapszakaszában az Ágyúsok, mindössze két körrel az egyenes kieséses szakasz kezdete előtt.

