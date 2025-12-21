Könnyűnek semmiképpen sem ígérkező meccset játszott a forduló előtt a listavezető Arsenal, mely abban a tudatban léphetett pályára, hogy ideiglenesen lecsúszott az első helyről a Manchester City győzelmének köszönhetően. Az észak-londoniak korábban 8 pontos előnyben is voltak Guardioláékkal szemben, így nyomás mindenképpen volt rajtuk, hogy visszaverjék a City támadását.

A kiegyenlített mezőnyjátékot hozó első félidőben a 24. percig kellett várni az első komoly eseményre, ekkor Declan Rice szöglete után az olasz Riccardo Calafiori fejelt volna, ám a hazaiak védője, Jake O’Brien egy röplabdába illő mozdulattal belekezelt a labdába, így némi VAR-vizsgálat után büntetőt rúghatott az Arsenal. A labda mögé Gyökeres Viktor állhatott, aki kíméleten erővel vágta be a tizenegyest, ésmint kiderült, a győztes gólt. Ez volt a svéd csatár mindösszesen ötödik gólja a bajnokságban,akiről nemrég Mikel Arteta is elmondta a véleményét.

A második félidő már egyértelműbb londoni fölényt hozott, először Bukayo Saka növelhette volna az előnyt, majd két kapufát is rúgott az Arsenal, először Leandro Trossard találhatott volna be a 64. percben, öt perccel később pedig Martin Zubimendi dönthette volna el a meccset. Összeségében egy nem túl akciódús meccsen az Arsenal hozta a kötelezőt, és visszavette a vezetést a táblázaton.

Az észak-londoniak legközelebb a Ligakupában játszanak a Crystal Palace ellen játszanak hazai pályán az elődöntőbe kerülésért, ahol a győztes a Chelsea-vel mérkőzik meg a döntőbe jutásért, míg a bajnokságban a Brighton fogadják az Emiratesben jövőhét szombaton.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.