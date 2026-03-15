+18 Megdöbbentő jelenetek az Arsenal meccsén, saját szurkolói támadtak rá a támadó barátjára

Barry a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen jól látható, ahogy néhány Everton-szurkoló ököllel üti Barry barátját, miközben egy biztonsági őr próbál közbelépni. A csatár egy Instagram oldalára kiírt üzenettel reagált: “Az ilyen viselkedés elfogadhatatlan a stadionban. Azért hozom ki a barátaimat, hogy élvezzék a meccset, erre néhány ostoba ember tönkreteszi az egészet”.

“A futballnak olyannak kellene lennie, ahol mindenki biztonságban érzi magát. Ennek nincsen helye a játékban, és egyszerűen nem tolerálható” - írta Barry.

A játékos hozzátette, a barátait az Arsenal biztonsági szolgálatának és végül a rendőrségnek kellett kivezetnie, mert tartottak az Everton-drukkerek esetleges bosszújától.

Az egyelőre nem világos, mi váltotta ki a konfliktust, de az ügy már a rendőrség hatáskörében van. A Merseyside-i Rendőrség jelezte, tudnak a videóról, és együttműködnek a londoni rendőrséggel a vizsgálatban.

A mérkőzést végül az Arsenal nyerte két kései góllal, Gyökeres után az a Max Dowman talált be, aki 16 évesen és 73 naposan a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett, így pedig a Manchester City botlásával kilenc ponttal vezetnek az Ágyúsok egy mérkőzéssel többet játszva Pep Guardioláéknál.

Forrás: TalkSport