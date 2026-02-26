185 millió font a lelátón: Így alakult át a Liverpool orvosi szobája az idei szezonban

Amikor Florian Wirtz az utolsó pillanatban deréktáji fájdalmakra panaszkodott a Nottingham Forest elleni összecsapás előtt, Arne Slot kénytelen volt újraírni a forgatókönyvet. A német klasszis kiesése azonban csak a jéghegy csúcsa volt: a Liverpool kerete olyannyira elfogyott, hogy a kispadon két cserekapus és három tinédzser foglalt helyet. Ez a kényszerhelyzet vezetett oda, hogy a csapat középpályájának motorja, Szoboszlai Dominik, kénytelen volt hátrahúzódni a jobbhátvéd pozíciójába. Bár a magyar válogatott csapatkapitánya fegyelmezetten megoldotta a feladatot, jelenléte érezhetően hiányzott a középpályáról, ahol a Liverpool játéka így jóval statikusabbá vált. Slot döntése rávilágított arra a drasztikus mélységi hiányra, amellyel a vörösöknek jelenleg meg kell küzdeniük.

A Slot-módszer és a kíméletlen Premier League-valóság

Arne Slot kinevezésekor az egyik legfőbb érv a holland szakember mellett az volt, hogy a Feyenoordnál képes volt minimalizálni a sérülések számát. Ez a tudatosság tavaly bajnoki címet ért az Anfielden: míg Jürgen Klopp utolsó szezonjában harmincöt különböző sérülés hátráltatta a gárdát, Slot első évében ez a szám huszonkettőre csökkent, ami közel negyvenöt százalékos javulást jelentett a kiesett napok tekintetében. Slot korábban hangsúlyozta, hogy ez nem a szerencse műve, hanem a profi hozzáállás, a kiváló stáb és a tudatos terhelésmenedzselés eredménye. A stábban Ruben Peeters vezetésével a játékosok edzésmunkáját folyamatosan a meccsterhelés negyven-hatvan százalékán tartják, hogy elkerüljék a túlterhelést, ám az idei szezon még ezt a precíz rendszert is próbára teszi.

Százmilliók a lelátón

A jelenlegi helyzet nehézsége nem csupán a sérülések száma, hanem az, hogy pont az olyan elengedhetetlen profilú játékosok döltek ki, akikre alapvetően építene Slot játékrendszere. Míg tavaly a kiegészítő emberek hiányát zökkenőmentesen pótolta a keret, idén a nyári átigazolási szezonban elköltött közel 185 millió fontnyi tehetség – Alexander Isak, Jeremie Frimpong és Giovanni Leoni – szinte alig látható a pályán. Isak szárkapocscsont-törése a Tottenham ellen, vagy Leoni keresztszalag-szakadása a debütálásán olyan balszerencsés események voltak, amelyeket még a legkiválóbb orvosi stáb sem tudott volna megelőzni. Frimpong esete jól példázza a Bundesliga és a Premier League intenzitása közötti különbséget: a korábban "sebezhetetlen" védő Liverpoolban már háromszor dőlt ki izomproblémákkal, és jelenleg Pilates-gyakorlatokkal próbálja felépíteni azt a fizikai ellenállást, amely az angol élvonalhoz szükséges.

Kiszámíthatalan hajrá és a visszatérők reménye

Bár a Liverpool az elmúlt húsz mérkőzéséből csak kettőt veszített el, a keret állapota továbbra is pengeélen táncol. A jobbhátvéd poszt körül kialakult krízis – ahol Bradley, Frimpong és Gomez egyidejű kiesése miatt Szoboszlainak kell beugrania – alapjaiban bontja meg a csapat egyensúlyát. Slot igyekszik rotálni a szűkös lehetőségekhez mérten, és a következő hetekben a ritkásabb menetrend némi lélegzetvételhez juttathatja a kulcsembereit. A vörösök bíznak benne, hogy Frimpong visszatérése hamarosan leveszi a terhet Szoboszlai válláról, és a magyar középpályás visszatérhet eredeti szerepkörébe, ahol a legnagyobb hatást tudja gyakorolni a csapat támadójátékára. A bajnoki hajrá és a nemzetközi kupaszereplés sikere azon múlhat, hogy a jelenlegi, bizarr sérüléshullámmal teli szezon után sikerül-e végre stabilizálni a keret egészségügyi állapotát.

Forrás: The Athletic

