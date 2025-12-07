Arne Slot Konatéról: Kicsit túl gyakran van "bűntények helyszínén"

A csalódást keltő eredményt követő sajtótájékoztatóján, miközben a Liverpool menedzsere, Slot megvédte Konaté igyekezetét, elismerte, hogy a francia védő gyakran volt a legfőbb hibás a csapata számára eseménydús szezonban.

„Konaté számára sajnálatos, hogy egyébként sok mindent jól csinál, de egy kicsit túl gyakran van ott a ‘bűntény helyszínén’” – mondta Slot, utalva a francia védő gólokhoz vezető hibáira. „Ma egy olyan szerelésről volt szó, ami a túlzott erőfeszítéséből fakadt, mindent megtett, hogy blokkolja a beadást.”



„A meccs lefújása után a Sky Sportsnak nyilatkozva a holland edző így folytatta: ‘Van bennünk egyfajta hitetlenség. Azt hiszem, elég jól, sőt nagyon jól játszottunk a mérkőzés nagy részében, és 2–0-ra vezettünk. Nem hiszem, hogy gondjaink lettek volna, szerintem helyzetet sem engedtünk az ellenfélnek addig a pillanatig, amíg szabálytalanságot nem követtünk el – ami még csak nem is volt veszélyes szituáció.

"Ezután lett 2–1, és nem sokkal később egyenlítettek az első lehetőségükből. Aztán újra megszereztük a vezetést, és úgy tűnt, megtettünk mindent a győzelemért, de egy pontrúgásból lett 3–3, a 96. percben. Ez nem rólam szól, vagy a helyzetemről. Rólunk szól, a szurkolókról. A játékosok olyan keményen dolgoztak, és megint pontrúgásból kaptunk gólt – tizedszer vagy tizenegyedszer ebben a szezonban. Ha ennyit kapsz ilyen szituációkból, nem is érdemled meg, hogy előrébb legyél a tabellán, mint ahol most vagyunk."

"3–3-mal elmenni innen… nem hiszem, hogy ezt érdemeltük. Olyan gólokat kaptunk, hogy az ellenfélnek még helyzete sem volt. Nagyon nehéz így futballozni, amikor helyzet nélkül is bemegy a labda a kapunkba. Csak magunkra lehetünk mérgesek, mert mi vagyunk azok, akik ezeket a hibákat elkövetik. Ez a helyzet, amiben vagyunk.’”

