Arne Friedrich: „Dárdai Pál az álomedző!”

Arne Frierdich, a Hertha BSC sportigazgatója exkluzív interjút adott a goal.com német kiadásának. A berlini klubvezető, aki a Dárdai Pállal együtt neveztek ki a kék-fehéreknél beszélt a magyar szakemberről is.

Friedrich elég egyértelmű választ adott arra a kérdésre, hogy maradhat-e Berlinben Dárdai akkor is, ha nem teljesíti a meccsenkénti 1,5 pontos átlagot.

„Megtaláltuk az álomedzőnket Pálban és másféléves szerződése van. Erről nincs mit mondani.”

A sportigazgató beszélt arról is, hogy milyen játékos volt a magyar szakember.

„Mindig az élen járt és gyakran elvégezte a piszkos munkát és tehermentesítette Marcelinhót. Edzőként pedig nagyon gyorsan eredményes lett a Herthánál, pedig nem volt sok tapasztalata, nagyon sokat fejlődött és sikeres is lett. Már most is láthatja, hogy megtalálta a jó irány, de sajnos a pontok még hiányoznak.”