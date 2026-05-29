Horváth Róbert Gábor

Messi ott van, Garnacho kimaradt – kihirdette vb-keretét Argentína

Megvan az argentin válogatott végleges kerete a 2026-os világbajnokságra. Lionel Scaloni több meglepő döntést is hozott: míg Lionel Messi természetesen helyet kapott a csapatban, addig több Premier League-játékos, köztük Alejandro Garnacho és Emi Buendía is lemaradt a tornáról.

Az argentin szövetségi kapitány, Lionel Scaloni kihirdette a 2026-os világbajnokságra utazó végleges keretét, amelyből több ismert név is kikerült az utolsó rostálás során - olvasható a Sky Sports oldalán.

A korábbi 55 fős bő keretet jelentősen szűkítették, és a végső listára már nem fért fel többek között Alejandro Garnacho, Emi Buendía vagy Nicolás Domínguez sem. Szintén kimaradt a keretből Walter Benítez, Marcos Senesi és Gianluca Prestianni. Franco Mastantuono mellőzéséről már mi is írtunk korábban.

A kihagyott játékosok között több Premier League-ben szereplő futballista is található, ami jól mutatja, milyen erős konkurencia alakult ki az argentin válogatottnál.

A legfontosabb hír ugyanakkor az, hogy a nyolcszoros Aranylabdás Lionel Messi ott lesz a világbajnokságon. A rutinos klasszis mellett olyan meghatározó játékosok is bekerültek a keretbe, mint Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister és Enzo Fernández.

Scaloni döntései várhatóan komoly vitákat indítanak majd el Argentínában, különösen Garnacho kihagyása miatt, akit sokan a válogatott jövőjének egyik kulcsfigurájaként tartanak számon.

A véglelges keretről a Selección Argentina tett közzé egy videót a közösségi oldalán.



