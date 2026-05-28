Hatalmas meglepetésről számolt be az argentin sportsajtó: a TyC Sports információi szerint Franco Mastantuono nem lesz tagja Lionel Scaloni világbajnoki keretének. Az argentin válogatott végleges névsorát hivatalosan még nem hirdették ki, de a helyi médiumok már biztosra veszik a Real Madrid fiatal támadójának kimaradását.

Fabrizio Romano a TyC Sports értesülései alapján úgy fogalmazott, hogy a játékos „nem került be a végleges keretbe”, vagyis nem utazik az Egyesült Államokba a világbajnokságra. A hírt Gastón Edul, az egyik legismertebb argentin válogatott-közeli újságíró közölte elsőként.

Mastantuono neve az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan ott szerepelt az argentin válogatott körül. A River Plate akadémiájáról berobbanó szélső tavaly került a Real Madridhoz, és bár klubszinten még nem számít alapembernek, sokan Lionel Messi utódját látják benne. A fiatal játékos már a felnőttválogatottban is bemutatkozott, ráadásul rekordot döntött: ő lett Argentína történetének legfiatalabb játékosa, aki tétmérkőzésen pályára lépett a nemzeti csapatban.

A döntés azért is sokkolta az argentin szurkolókat, mert Mastantuono korábban még Messi legendás 10-es mezét is megkapta egy válogatott mérkőzésen. Ez sokak szerint annak jele volt, hogy Scaloni hosszú távon is fontos szerepet szán neki.

A háttérben elsősorban taktikai okok állhatnak. Az argentin kapitány inkább tapasztaltabb vagy sokoldalúbb játékosokat vinne magával a tornára, miközben több poszton is komoly verseny alakult ki a keretbe kerülésért. A dél-amerikai sajtó szerint Giovani Lo Celso és Valentín Barco helyzete erősödött az utolsó napokban, ami végül Mastantuono rovására mehetett.

A 18 éves támadó eddig négy alkalommal szerepelt az argentin válogatottban, klubkarrierje során pedig már a River Plate és a Real Madrid mezében is pályára lépett.

Az argentin szövetség várhatóan a következő órákban vagy napokban jelenti be hivatalosan a világbajnoki keretet, de Argentínában már most az egyik legnagyobb meglepetésként beszélnek Mastantuono kimaradásáról.

