A szakember a klub hivatalos felületén beszélt a soron következő találkozóról, amelyen csapata egy enyhén szólva kedvezőtlen, négymérkőzéses nyeretlenségi sorozatot szeretne lezárni. A madridiaknál egyértelmű a cél: visszatérni a győztes útra. Bár kilenc pont a hátrány a Barcelona mögött, a bajnoki címről még nem mondtak le.

Arbeloa hangsúlyozta, hogy a szezon utolsó szakasza kulcsfontosságú, és világos elvárást fogalmazott meg játékosai felé. „Hét mérkőzésünk maradt, és mind a hetet meg kell nyernünk” – mondta, kiemelve, hogy minden találkozó döntő jelentőségű.

A tréner szerint a klubnál nemcsak az eredmények iránti elvárás állandó, hanem a folyamatos fejlődés követelménye is. Úgy véli, a Real Madrid mentalitása nem engedi meg a kudarcot: a vereség elfogadhatatlan, de a győzelem sem jelent végállomást, hiszen mindig új célok felé kell haladni.

A keret jövőjével kapcsolatban Arbeloa nem látja szükségét radikális változtatásoknak. „Ez egy topcsapat. Mindenki fejlődhet, de nincs szükség forradalomra” – fogalmazott. Meglátása szerint a jelenlegi játékosállomány alkalmas arra, hogy ismét trófeákért harcoljon, inkább finomhangolásra, mint átalakításra van szükség.

A madridiak idénybeli teljesítménye ugyan hullámzó volt, különösen a bajnokságban, de a vezetőedző továbbra is bízik az öltöző erejében. A cél egyértelmű: hibátlan hajrával méltó módon lezárni a szezont.

A következő hetek így kulcsfontosságúak lehetnek – nemcsak az eredmények, hanem a csapat és a saját jövője szempontjából is.

