Arbeloa szerint semmi ok a pánikra a Real Madrid meglepő veresége után

MInt ismert, Pamplonában szenvedett meglepő vereséget a Real Madrid a spanyol bajnokság 25. fordulójában. A csapat vezetőedzője, Álvaro Arbeloa szerint csapatának sokkal jobban, intenzívebben kell játszania, de nincsen lesújtva a mérkőzés miatt, hiszen hosszú szezon vár még az együttesre.

A spanyol szakvezető szerint a gyorsaság hiányzott a Blancók játékából: "Amikor mély blokk ellen játszol, gyorsabban kell mozognod a labdával, különben könnyen levédekeznek. Lassan járattuk a labdát, nem alakítottunk ki elég veszélyes helyzetet, és a kontroll sem volt meg nálunk. Sokkal jobbnak kell lennünk" - fogalmazott Arbeloa.

"Hiszek a játékosaimban, tényleg. Nem szabad pánikolni vagy elveszíteni a hitünket. Sok meccs van a La Ligában, és nem nyerheted meg az összeset" - zárta gondolatait a Real Madrid mestere.

A Real Madrid vereségével könnyen elveszítheti első helyét a bajnokságban, ugyanis a Barcelona hazai pályán fogadja a kieső helyen álló Levante csapatát, így a katalánok egy győzelemmel előzhetnek a tabella élén. A fővárosi csapat legközelebb a Getafe ellen játszik hazai pályán a bajnokságban, és próbálhat meg javítani az Osasuna elleni botlás után.

