Aranylabdás nélkül kezdődik a La Liga

A spanyol elsőosztályú labdarúgó bajnokság 2020/21-es szezonja holnap veszi kezdetét. Az európai topbajnokság tavalyi győztese, a címvédő a csapata 34. bajnoki címét szerezte meg a nyáron, megelőzve a nagy rivális FC Barcelonát. A fővárosiak 34 győzelme a legtöbb a liga történetében, mögöttük második a katalán csapat 26 bajnoki címmel, őket követi az 10 győzelemmel.

A 2019/20-as szezon a koronavírus miatti megszakítás miatt érdekesen alakult. Március 12-én függesztették fel a bajnokságot, ekkor a vezette a tabellát 2 ponttal a madridiak előtt. Végül június 11-én folytatódhatott a liga, zárt kapuk mögött, azonban a Real Madrid sokkal jobb formában tért vissza a leállást követően így ők szerezték meg a bajnoki címet. Az első osztályból kiesett a Leganés, a Mallorca és az Espanyol csapata, míg a La Liga 2-ből feljutott a Huesca, a Cádiz illetve az Elche CF.

Az idei kiírás zárt kapuk mögött kezdődik el, a spanyol szövetség tájékoztatása alapján csak akkor lehetnek újra nézők a mérkőzéseken, ha lesz oltóanyag a koronavírus ellen. Ezt az áttörést decemberre várják, így könnyen meglehet, hogy csak januárban ülhetnek újra szurkolók a lelátókon. Korábban felmerült, hogy már szeptembertől nézők előtt játszhatják a spanyol élvonal meccsit, azonban a koronavírus egyre erőteljesebben terjed Spanyolországban, így biztosan zárt kapus lesz a rajt. A COVID járvány miatt nyáron bevezetett meccsenkénti öt cserelehetőség megmarad.

Több csapat

Talán nem túlzás azt állítani, hogy nyáron szinte mindenki az FC Barcelona argentin sztárjának lehetséges átigazolására figyelt. Lionel Messi a Bajnokok Ligájában a ellen elszenvedett 8-2-es vereség után jelentette be távozási szándékát, miután többek közt a vezető edző, Quique Setién és a katalánoknál 6 évet eltöltő Ivan Rakitic is elhagyta a klubot. A dráma végül az argentin zseni maradásával ért véget, így a következő szezont is Barca játékosként kezdi meg.

A holnap rajtoló La Liga csonka fordulóval indul, az Atletico Madrid, a Barcelona és a Real Madrid mérkőzései elmaradnak.

La Liga 1. forudló:

Eibar - Celta Vigo (Szeptember 12. 16:00)

Granada - Atletic Bilbao (Szeptember 12. 18:30)

Cádiz - Ossasuna (Szeptember 12. 21.00)

Deportivo Alavés - Real Betis (Szeptember 13. 14.00)

Real Valladolid - Real Sociedad (Szeptember 13. 16.00)

Villareal - Huesca (Szeptember 13. 18.30)

Valencia - Levante (Szeptember 13. 21.00)