Ez kell ahhoz, hogy a Real Madridnál maradjon Antonio Rüdiger

A Real Madrid szeretné további egy évvel megtoldani Antonio Rüdiger szerződését, ám akad fontos kikötése: alacsonyabb fizetést kínálna a német hátvédnek – írta meg a Mundo Deportivo. Márciusban már a 33. születésnapját ünnepelte a játékos, ezért változtatnának a fizetésén a madridiak.

Rüdiger 2026 nyaráig szóló szerződése évenkénti hétmillió eurós évenkénti fizetést tartalmaz, amivel a keret legjobban fizetett labdarúgói közé tartozik.

Ennek oka az az, hogy 2022-ben ingyen csatlakozott a Királyaikhoz, akiknek nem kellett érte átigazolási díjat kifizetniük, így Rüdiger magasabb bért kaphatott.

A spanyol portál Luka Modric esetét hozta föl példaként, aki az utolsó Bernabéuban töltött szezonjában a felére csökkentették a korábbi tízmillió eurós fizetését.

A Borussia Dortmund és a VfB Stuttgart utánpótlását is megjárt belső védő ezt megelőzően Szaúd-Arábia felé is kacsintgatott, de a háborús helyzet miatt lemondott a közel-keleti kalandról.

Bár ebben a szezonban mindössze 12 spanyol bajnoki találkozón jutott szóhoz, fontos megjegyezni, hogy két különböző sérülés is hátráltatta Rüdigert. Felépülése óta azonban többnyire kihagyhatatlan Álvaro Arbeloa csapatából.

