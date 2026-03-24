Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports
Bózsik Tamás

Ez kell ahhoz, hogy a Real Madridnál maradjon Antonio Rüdiger

Alapember a Los Blancosnál, de csak egy feltétellel hosszabbítanának vele.

A Real Madrid szeretné további egy évvel megtoldani Antonio Rüdiger szerződését, ám akad fontos kikötése: alacsonyabb fizetést kínálna a német hátvédnek – írta meg a Mundo Deportivo. Márciusban már a 33. születésnapját ünnepelte a játékos, ezért változtatnának a fizetésén a madridiak. 

Rüdiger 2026 nyaráig szóló szerződése évenkénti hétmillió eurós évenkénti fizetést tartalmaz, amivel a keret legjobban fizetett labdarúgói közé tartozik.

Ennek oka az az, hogy 2022-ben ingyen csatlakozott a Királyaikhoz, akiknek nem kellett érte átigazolási díjat kifizetniük, így Rüdiger magasabb bért kaphatott.

A spanyol portál Luka Modric esetét hozta föl példaként, aki az utolsó Bernabéuban töltött szezonjában a felére csökkentették a korábbi tízmillió eurós fizetését. 

A Borussia Dortmund és a VfB Stuttgart utánpótlását is megjárt belső védő ezt megelőzően Szaúd-Arábia felé is kacsintgatott, de a háborús helyzet miatt lemondott a közel-keleti kalandról. 

Bár ebben a szezonban mindössze 12 spanyol bajnoki találkozón jutott szóhoz, fontos megjegyezni, hogy két különböző sérülés is hátráltatta Rüdigert. Felépülése óta azonban többnyire kihagyhatatlan Álvaro Arbeloa csapatából.  

