Antonio Conte lehet az olasz válogatott szövetségi kapitánya, ezért találkozik a Napoli elnökével

Mint ismert, Gennaro Gattuso közös megegyezéssel távozott az olasz válogatott éléről, miután nem sikerült kijuttatnia az Azzurrit a 2026-os világbajnokságra.

Azóta az olasz sajtó az rebesgeti, hogy Antonio Conte lehet az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elsőszámú jelöltje Olaszország szövetségi kapitányi posztjára.

Contét jelenleg 2027-ig szerződés köti a Napolihoz, amelynek elnöke, Aurelio De Laurentiis arról nyilatkozott, hogy nem akadályozná meg, hogy az olasz szakember átvegye a nemzeti együttes irányítását.

"Ha Antonio megkérdezne engem, akkor azt mondanám, hogy igen" – válaszolta arra a kérdésre, miszerint elengedné-e Contét a válogatotthoz.

Feltehetőleg erről is lesz szó a szezon végén, amikor a Football Italia szerint leül egymással tárgyalni Conte és De Laurentiis.

