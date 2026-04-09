Bózsik Tamás

Antonio Conte lehet az olasz válogatott szövetségi kapitánya, ezért találkozik a Napoli elnökével

A Napoli vezetőedzője 2016 után ismét leülhet az olasz válogatott kispadjára, amit a nápolyiak elnöke sem ellenezne, hiába köti még 2027-ig szerződés a klubhoz.

Mint ismert, Gennaro Gattuso közös megegyezéssel távozott az olasz válogatott éléről, miután nem sikerült kijuttatnia az Azzurrit a 2026-os világbajnokságra. 

Azóta az olasz sajtó az rebesgeti, hogy Antonio Conte lehet az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elsőszámú jelöltje Olaszország szövetségi kapitányi posztjára.  

Contét jelenleg 2027-ig szerződés köti a Napolihoz, amelynek elnöke, Aurelio De Laurentiis arról nyilatkozott, hogy nem akadályozná meg, hogy az olasz szakember átvegye a nemzeti együttes irányítását.

"Ha Antonio megkérdezne engem, akkor azt mondanám, hogy igen" – válaszolta arra a kérdésre, miszerint elengedné-e Contét a válogatotthoz. 

Feltehetőleg erről is lesz szó a szezon végén, amikor a Football Italia szerint leül egymással tárgyalni Conte és De Laurentiis. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

