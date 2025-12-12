Mohamed Salah Antoine Semenyo Liverpool Bournemouth 2025-26Getty/GOAL
Szabó Kristóf

A Manchester City lecsapna Szalah helyettesére

Elhappolná a Manchester City a Bournemouth ghánai támadóját, Antoine Semenyo-t a Liverpool elől.

A CaughtOffside értesülései szerint a manchesteri kékek és a Liverpool is megegyezett a támadóval, és készek kifizetni a kontraktusában szereplő 65 millió fontos kivásárlási árat.

A lap szerint Semenyo mindenképpen távozna Bournemouth-ból a téli átigazolási időszakban, így a játékoson a sor eldönteni, hogy melyik csapatban folytatná pályafutását.

A támadó nem döntötte még el, melyik ajánlatot fogadja el, és kivár, amíg az egyik fél feljebb emeli az ajánlatot, vagy esetleg egy másik klub is csatlakozik a versenyhez.

Az elmúlt időszakban úgy tűnt, a vörösök lehetnek a befutók, ám Arne Slot és Mohamed Szalah helyzete is befolyásolhatja Semenyo döntését.

A lehetséges kérők között emlegetik a Manchester United csapatát is, viszont ők még nem tettek ajánlatot Semenyo-nak, ami viszont a lap értesülése szerint könnyen változhat.

Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Anglia 1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Semenyo ebben a szezonban csapata legjobbja, 14 bajnoki meccsen 6 gól és 3 gólpassz a mérlege. A Bournemouth a Premier League 13. helyéről várja a folytatást.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0