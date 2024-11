,,Annyi pontot szeretnénk szerezni, amennyit csak lehet" - Pascal Jansen a Malmö elleni siker után értékelt

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a Ferencváros trénere mellett a vendég csapat vezetőedzője is értékelte a látottakat.

„Nemzetközi porondon négy gólt szerezni nagyszerű teljesítmény kiváltképpen, hogy erős ellenféllel játszottunk, amely jó stílust képvisel és sok helyzetet dolgoz ki”.

Jansen továbbá kiemelte, sikerült megtalálni az ellenfél gyenge pontjait, amit ezúttal ki is tudtak használni. A mérkőzésen több fajta szituációból is sikerült betalálniuk. Varga Barnabás tizenegyese mellett Ibrahim Cissé fejesével szabadrúgást követően, de mintaszerű kontratámadásból is bevették a Malmö kapuját előbb Varga, majd Kady Borges révén.

A cikk lejjebb folytatódik

„Úgy gondolom, van még pár pont, amit megszerezhetünk a hátralévő három fordulóban, úgyhogy nem dőlünk hátra csak azért, mert már gyűjtöttünk kilencet. Annyi pontot szeretnénk szerezni, amennyit csak lehet, mert biztosra szeretnénk menni, hogy elérjük a célunkat, azaz a februári folytatást az egyenes kieséses szakaszban"– zárta szavait Jansen.

A Malmö vezetőedzője, Henrik Rydström kissé megtörten nyilatkozott.

Nincs jó válaszom a gyenge kezdésre, ha számba veszem, hogy milyen gólokat kaptunk és hogyan. Persze a ferencvárosi játékosok egyéni képességei is kellettek ahhoz, hogy korán hátrányba kerüljünk, de a meccs elején a fejünk nem volt a helyén, ész nélkül futballoztunk. Ha őszinte akarok lenni, odaadtuk a győzelmet” - a svéd tréner hangsúlyozta, sajnálja, hogy így alakult a meccs, mert ugyanazokba a hibákba estek, amikbe az előző Európa-liga találkozók alkalmával is. „Az ellenfélnek fel sem kellett tennie a kérdéseket, tálcán kínáltuk a válaszokat és a megoldásokat" - tette hozzá Rydström, aki nem akart megszerezhető pontokról, vagy továbbjutási esélyekről beszélni, inkább azt hangsúlyozta, hogy büszkeségből kell tovább küzdeniük, ugyanis Budapestre is több, mint ezer fanatikusuk kísérte el őket.

A Ferencváros az El-ben legközelebb Szalonikiben lép majd pályára a PAOK otthonában, míg a Malmö a Galatasaray csapatát fogadja.