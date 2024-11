Annyi gól, mint kihagyott tizenegyes: A Liverpool a Real Madridot is legyőzte

A címvédő 5 forduló után a 24. helyen áll!

A Liverpool 2-0-s győzelmet aratott szerdán este a Real Madrid ellen, a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában.

A 2018-as és a 2022-es BL-döntő után, ezúttal alapszakasz meccsen csapott össze a Liverpool is a Real Madrid. A hazaiak eddig 100%-os teljesítményt nyújtottak a sorozatban, míg a Real Madrid csupán 6 pontot gyűjtött. Már a 4. percben kialakult az első helyzet, Darwin Nunez lövését Thubaut Courtois védte remekül. A 23. percben ismét ez a duó csapott össze, megint a belga nyert, majd 10 minutummal később nem talált kaput az uruguayi. A félidő tehát inkább a hazaiakról szólt, de 45 perc után 0-0 állt az eredményjelzőn.



Az 51. percben Conor Bradley veszélyeztetett, egy perccel később pedig Mac Allisterrel háromszögezett nagyszerűen a Trent Alexander-Arnold helyén kezdő védő, argentin csapattársa pedig szépen lőtte ki a hosszút. Az 59. percben aztán 11-eshez jutott a Real Madrid, a labda mögé Kylian Mbappé állt, azonban Caoimhin Kelleher kivédte a kísérletét. A 70. percben aztán Mohamed Szalah is csatlakozott a franica klubjához, igaz az ő büntetője a kapufán csattant. A 77. percben aztán Andrew Robertson tekert nagyszerűen középre, Cody Gakpo pedig nagyszerű fejessel szerezte meg a második hazai gólt. A 83. percben Szoboszlai Dominik is beállt, a Real pedig már csak próbálkozásokig jutott, így a Vörösök továbbra is elsők, míg a spanyolok 24-ek.

