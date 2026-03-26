Az angol miniszterelnök nekiment a sportszergyártóknak a méregdrága vb-mezek miatt

Majdnem 100 font egy gyerekmezért?
A botrány azután robbant ki, hogy kiderült: a teljes gyermekfelszerelés (mez és nadrág) ára eléri a 97,98 fontot (közel 46 000 forint), ami sok család számára megfizethetetlen kategóriába tette a nemzeti színeket. A felnőtt „authentic” Nike mezek ára még ennél is drasztikusabb, 134,99 fontba kerülnek, ami nyolcszázalékos drágulást jelent a 2024-es Európa-bajnokság idején látott árakhoz képest.
A „stadium” változat – amely egy kevésbé technikai, utcai viseletre szánt verzió – 89,99 fontba kerül, ám ha valaki nevet és számot is szeretne rá, további 60 fontot kell fizetnie.
Megszólalt a miniszterelnök
Sir Keir Starmer szóvivőjén keresztül üzent a sportszergyártóknak és a kereskedőknek, sürgetve őket, hogy vegyék figyelembe a „Háromoroszlánosok” szurkolótáborának felháborodását.
„A kluboknak és a sportszervezeteknek felelősségük van abban, hogy a szurkolókkal igazságosan bánjanak. Megértjük az érzelmeik erejét. Helyénvaló, hogy a támogatók aggályai meghallgatásra találjanak” – áll a miniszterelnöki közleményben.
A miniszterelnök – aki egyébként köztudottan lelkes Arsenal-szurkoló – szerint a kiskereskedőknek gátat kellene szabniuk az áremelkedésnek, különösen egy olyan időszakban, amikor a válogatott iránti lelkesedés a tetőfokára hág.
Hatalmas profit, elégedetlen drukkerek
A felháborodást tovább szítja, hogy iparági szakértők becslései szerint egy-egy replika mez gyártási költsége mindössze 8,50 font körül mozog, amelyhez további 9,50 font marketing- és terjesztési költség adódik. Ehhez képest a bolti ár többszörös haszonkulcsot tartalmaz, amit a szurkolók „nyerészkedésnek” éreznek a torna előtt.
Összehasonlításképpen: a többi brit nemzet (például Skócia) Adidas által gyártott felnőtt mezei körülbelül 75 fontba kerülnek, ami jelentősen elmarad az angol válogatott felszereléseinek árszintjétől.
Mivel Anglia jelenleg a világbajnokság egyik legnagyobb favoritja, a kereslet garantált, de a kérdés marad: vajon a gyártók engednek a politikai és társadalmi nyomásnak, vagy a drukkereknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha a nemzeti csapat színeiben akarják kiszurkolni a sikert?
