Az angol miniszterelnök nekiment a sportszergyártóknak a méregdrága vb-mezek miatt

Miközben az angol válogatott gőzerővel készül a következő világbajnokságra, ahol Harry Kane-ék az egyik legfőbb esélyesnek számítanak, a hátországban komoly felháborodást váltottak ki az új Nike mezek árai. A szurkolói harag immár a legmagasabb politikai szintekig is elért, Sir Keir Starmer brit miniszterelnök is élesen bírálta a kiskereskedőket a „kapzsi” árazás miatt.

Majdnem 100 font egy gyerekmezért?

A botrány azután robbant ki, hogy kiderült: a teljes gyermekfelszerelés (mez és nadrág) ára eléri a 97,98 fontot (közel 46 000 forint), ami sok család számára megfizethetetlen kategóriába tette a nemzeti színeket. A felnőtt „authentic” Nike mezek ára még ennél is drasztikusabb, 134,99 fontba kerülnek, ami nyolcszázalékos drágulást jelent a 2024-es Európa-bajnokság idején látott árakhoz képest.

A „stadium” változat – amely egy kevésbé technikai, utcai viseletre szánt verzió – 89,99 fontba kerül, ám ha valaki nevet és számot is szeretne rá, további 60 fontot kell fizetnie.

Megszólalt a miniszterelnök

Sir Keir Starmer szóvivőjén keresztül üzent a sportszergyártóknak és a kereskedőknek, sürgetve őket, hogy vegyék figyelembe a „Háromoroszlánosok” szurkolótáborának felháborodását.

„A kluboknak és a sportszervezeteknek felelősségük van abban, hogy a szurkolókkal igazságosan bánjanak. Megértjük az érzelmeik erejét. Helyénvaló, hogy a támogatók aggályai meghallgatásra találjanak” – áll a miniszterelnöki közleményben.

A miniszterelnök – aki egyébként köztudottan lelkes Arsenal-szurkoló – szerint a kiskereskedőknek gátat kellene szabniuk az áremelkedésnek, különösen egy olyan időszakban, amikor a válogatott iránti lelkesedés a tetőfokára hág.

Hatalmas profit, elégedetlen drukkerek

A felháborodást tovább szítja, hogy iparági szakértők becslései szerint egy-egy replika mez gyártási költsége mindössze 8,50 font körül mozog, amelyhez további 9,50 font marketing- és terjesztési költség adódik. Ehhez képest a bolti ár többszörös haszonkulcsot tartalmaz, amit a szurkolók „nyerészkedésnek” éreznek a torna előtt.

Összehasonlításképpen: a többi brit nemzet (például Skócia) Adidas által gyártott felnőtt mezei körülbelül 75 fontba kerülnek, ami jelentősen elmarad az angol válogatott felszereléseinek árszintjétől.

Mivel Anglia jelenleg a világbajnokság egyik legnagyobb favoritja, a kereslet garantált, de a kérdés marad: vajon a gyártók engednek a politikai és társadalmi nyomásnak, vagy a drukkereknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha a nemzeti csapat színeiben akarják kiszurkolni a sikert?

