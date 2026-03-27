Goal.com
Live
Ancelotti-NeymarGetty/GOAL
Horváth Róbert Gábor

Ancelotti Neymar-helyzetről: „Most azokra kell figyelnünk, akik itt vannak”

C. Ancelotti
Neymar
Brazília

Egyre többször hangzik fel a lelátóról Neymar neve a brazil válogatott mérkőzésein. Fabrizio Romano legfrissebb bejegyzése szerint Carlo Ancelotti reagált is a szurkolók részéről felmerülő kérdésre.

Brazília tegnap este 2–1-re kikapott Franciaországtól az Egyesült Államokban rendezett felkészülési mérkőzésen. A látottak után a szurkolók egy része elégedetlen, elsősorban a támadójáték hatékonyságát kritizálják, és erősítést várnak a csapatba. Sokan Neymar visszatérésében látják a megoldást, amit a nevét skandáló rigmusok is jól jeleznek.

A brazil válogatott szövetségi kapitánya azonban világossá tette: jelen pillanatban nem az esetleges érkezők, hanem a jelenlegi keret teljesítménye élvez prioritást. Mint fogalmazott, a csapatnak azokra a játékosokra kell koncentrálnia, „akik itt vannak, játszottak, mindent beleadtak és vállalták a felelősséget”.

A nyilatkozat egyértelmű üzenet az öltöző felé: az edzői stáb kiáll a jelenlegi keret mellett, és nem kívánja, hogy a külső nyomás elvonja a figyelmet a pályán nyújtott teljesítményről.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés