Ancelotti: csak, így tovább!

A Real Madrid sima 4–1-es győzelemmel kezdte a szezont, de abban biztosak lehetünk, hogy az Alavés-nál nehezebb ellenfele is lesz az együttesnek.

A meccs egyik kulcsfigurája Nacho volt, hiszen ő szerezete a Real második gólját.

„A cél a három pont megszerzése volt. A második félidőben jól kezdtünk, de a továbbiakban javulnunk kell az első játékrészben is. A gólom inkább Modricé volt, nem az enyém, de ő egy igazi tanár. Ez is mutatja, hogy ha a csapat jó, akkor jönnek a gólok is. Bízom benne, hogy ebben a szezonban sokat játszom majd, ezért dolgozom. Most boldog vagyok!”

A találkozón kezdőként szerepelt Eden Hazard is, aki egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

„Azért vagyunk itt, hogy gólokat szerezzünk és nyerjünk. Három-négy jó támadónk van, akik mehetnek előre, de ennél is fontosabb, hogy igazi csapat vagyunk. A bokasérülésem már a múlté, eszembe sem jut.””

A meccsen tért vissza a madridi kispadra Carlo Ancelotti, aki érthetően feldobottan nyilatkozott a találkozó után.

„Győzni mindig jó. Az első félidőben még nehéz helyzetben voltunk, de a második már sokkal jobb volt. A szünetig lassúak voltunk és hiányzott az agresszivitás, de a szezon elején ez előfordulhat. Vannak olyan játékosaink, akik kevesebbet edzettek, de mindenki keményen harcolt az első pillanattól kezdve. Megérdemeltük a sikert. A félidőben azt kértem, hogy intenzívebben támadjunk, legyen több a mozgás a pályán. Karim gólja után kicsit könnyebb volt a helyzet. A kapott gól zavar, mert nagyot hibáztunk előtte védekezésben.”

Az olasz szakember különösen a kétgólos Karim Benzema és az előkészítésben jeleskedő Hazard játékával volt elégedett.

„Karim két gólt szerzett, Hazard fantasztikus gólpasszt adott. Mellettük Valverde is összetett meccset játszott. A játékosok fizikai állapota nem az igazi, de ezt koncentrációval ellensúlyozták. Mindenki motivált volt és így kell folytatnunk a szezont.”

