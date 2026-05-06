Amad még mindig hálás Sunderlandnek és Mowbraynek

A 23 éves elefántcsontparti játékos a 2022/23-as idényt kölcsönben töltötte a Sunderland AFC csapatánál, ahol kirobbanó formában futballozott, és saját bevallása szerint ebben kulcsszerepe volt akkori menedzserének, Tony Mowbraynak.

„Tony Mowbray olyan volt számomra, mint egy apa és egy menedzser egyszerre. Nagyon jó kapcsolatunk volt. Mindig segített nekem, és folyamatosan azt mondta: ‘Te vagy az a játékos, aki kell a csapatomba, te fogod eldönteni a mérkőzéseket’” – fogalmazott Amad a Sky Sports-nak adott interjú során.

A Manchester United játékosa hozzátette: kizárólag pozitív emlékei vannak Sunderlandről.

„Nagyon élveztem az ott töltött időt. Őszintén szólva semmi rosszat nem tudok mondani a klubról. Minden emlékem pozitív, most pedig már az egyik legnagyobb szurkolójuk vagyok, mert minden meccsüket nézem. Nagyon boldog vagyok amiatt, amit ebben a szezonban elértek.”

Megható videó és könnyek a stúdióban

Az interjú végén a Sky Sports riportere egy személyes videóüzenetet mutatott meg Amadnak, amelyet Tony Mowbray küldött számára. A futballista láthatóan meghatódott.

„Ne ríkassatok meg! Miért nem szóltatok előre a videóról? Nagyon érzelmes ember vagyok” – mondta mosolyogva, majd ismét kiemelte korábbi edzője szerepét.

„Ahogy mondtam, ő egy apa és menedzser volt számomra. Rengeteg önbizalmat adott nekem. Amikor megérkeztem a klubhoz, ő adta meg a kulcsot ahhoz, hogy ragyoghassak. Mindent megadott, ami segíthetett a fejlődésemben, ezért örökké hálás leszek neki.”

Bruno Fernandesről: „Legenda a szememben”

Amad az interjú során csapattársáról, Bruno Fernandesről is rendkívül elismerően beszélt.

„Bruno az a játékos, akivel mindenki szeretne együtt futballozni. Számomra legenda. Amikor 2021-ben megérkeztem, még nem beszéltem jól angolul, ő pedig olaszul segített nekem, fordított is nekem. Mindenkihez van egy jó szava.”

A szélső szerint a portugál középpályás nemcsak vezér a pályán, hanem a fiatal játékosok egyik legnagyobb támogatója is az öltözőben.

Carrick alatt egységesebb lett a Manchester United

A United jelenlegi helyzetéről és Michael Carrick munkájáról szintén pozitívan nyilatkozott Amad. Úgy véli, az öltöző hangulata sokat javult, és a csapat sokkal összetartóbb lett.

„Most sokkal egységesebbek vagyunk. Ha valaki hibázik, az nem probléma – a te hibád az én hibám is. Csapatként akarunk nyerni, és ebben Michael Carricknek, valamint a stábjának is nagy szerepe van.”

A játékos hozzátette: örülne, ha Carrick a következő idényben is a csapat menedzsere maradna.

