Jelenleg egyedül edz, ki kell hagynia a BL-visszavágót a Bayern München sztárjának?

A Bayern München vezetőedzője, meglepetésre Alphonso Daviest nevezte a kezdőcsapatba Konrad Laimer helyett a PSG otthonában rendezett első felvonáson, ám már a félidőben lekapta a pályáról.

A Sport Bild úgy tudja, hogy egy sérülés állhatott a háttérben, ami miatt ki is hagyta a bajorok csütörtöki tréningjét a kanadai szélső védő. Helyette külön munkát végzett a rehabilitációért felelős edzővel, Simon Martinellóval.

Arról azonban nincsenek kiszivárgott információk, hogy mi lesz Davies sorsa a Heidenheim elleni, a Bayern számára már tét nélküli bajnoki mérkőzésen, illetve a szerdai PSG elleni visszavágón.

Egyelőre nem úgy alakult Davies számára az idei kiírás, mint ahogyan azt eltervezte. Miután decemberre felépült az elülső keresztszalag-szakadásból, előbb beteg lett, majd egy izomsérülés gátolta a játékát.

