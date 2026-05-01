Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bózsik Tamás

Jelenleg egyedül edz, ki kell hagynia a BL-visszavágót a Bayern München sztárjának?

Külön készült a csapattól csütörtökön Alphonso Davies, akinek kérdéses a játéka a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján.

A Bayern München vezetőedzője, meglepetésre Alphonso Daviest nevezte a kezdőcsapatba Konrad Laimer helyett a PSG otthonában rendezett első felvonáson, ám már a félidőben lekapta a pályáról. 

A Sport Bild úgy tudja, hogy egy sérülés állhatott a háttérben, ami miatt ki is hagyta a bajorok csütörtöki tréningjét a kanadai szélső védő. Helyette külön munkát végzett a rehabilitációért felelős edzővel, Simon Martinellóval. 

Arról azonban nincsenek kiszivárgott információk, hogy mi lesz Davies sorsa a Heidenheim elleni, a Bayern számára már tét nélküli bajnoki mérkőzésen, illetve a szerdai PSG elleni visszavágón.

Egyelőre nem úgy alakult Davies számára az idei kiírás, mint ahogyan azt eltervezte. Miután decemberre felépült az elülső keresztszalag-szakadásból, előbb beteg lett, majd egy izomsérülés gátolta a játékát. 

Németország 1
Bayern München crest
Bayern München
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés