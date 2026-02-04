Áll a bál a Marseille-nél: a szurkolók Roberto De Zerbi távozását követelik

A GOAL is foglalkozott az Olympique de Marseille-nél kialakult helyzettel: veszélyben lehet Roberto de Zerbi vezetőedző állása, miután csapata rosszabb gólkülönbségével kiesett a Bajnokok Ligájából. Az olasz szakember fel is ajánlotta a lemondását, ám azóta is ő ül a kispadon.

Emellett a Ligue 1-ben sem áll jól a Marseille szénája, amely mindössze a harmadik helyen áll a Lens és a Paris Saint-Germain mögött. Legutóbb épp a Paris FC ellen hullajtott el két pontot a kikötőváros csapata.

Nem csoda tehát, hogy a szurkolók elégedetlenek, és ennek hangot is adtak Rennes elleni Francia Kupa-mérkőzés előtti edzésen: az ultrák egy csoportja ugyanis a Marseille edzőkomplexumánál beszélgetett el a csapattal - írta meg olasz kiadásunk.

A találkozó kezdete előtt pedig a Vélodrome-ban kihelyezett molinókon keresztül üzentek a vezetőségnek és az edzőknek a felháborodott drukkerek. Közvetlenül a kezdősípszót megelőzően pedig egy nagyobb kiírással tudatták a szimpatizánsok, a Francia Kupa az utolsó esélye a klubnak arra, hogy megmentse a szezonját.

Február nyolcadikán komoly erőpróbának néz elébe az OM, hiszen a francia klasszikus vár rá az ősi rivális PSG ellen - az a találkozó De Zerbi jövőjét is végleg eldöntheti.