Döntött Alisson? Egyre tisztább a Liverpool kapusának jövője

Az Athletic információja szerint egyre valószínűbbnek tűnik, hogy Alisson Becker a következő idényben is a Liverpool kapuját védi. Bár az elmúlt hetekben olasz sajtóhírek szerint a Juventus komoly érdeklődést mutatott a brazil klasszis iránt, jelen állás szerint az angol klub nem kívánja elengedni egyik legfontosabb játékosát.

A torinóiak állítólag szerződésajánlatot is készítettek a 33 éves kapus számára, ám a Liverpool vezetősége világossá tette: nem szeretnének megválni első számú kapusuktól. Ezt támasztja alá az is, hogy a klub márciusban aktiválta Alisson szerződésében szereplő egyéves opciót, így a brazil játékos kontraktusa immár 2027 nyaráig érvényes.

Alisson 2018-ban érkezett az AS Romától mintegy 65 millió fontért, és azóta a csapat egyik legmeghatározóbb igazolásává vált. Kulcsszerepet játszott abban, hogy a klub megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd három évtized után ismét bajnoki címet ünnepelhetett Angliában. Az elmúlt években ugyanakkor sérülések is nehezítették a dolgát: visszatérő combhajlító-problémák miatt az idei szezonban 12 Premier League-mérkőzést hagyott ki.

A távollétében a nyáron Valenciából érkező Giorgi Mamardashvili kapott lehetőséget, ám a georgiai kapus teljesítménye vegyes képet mutatott. Bár a klub hosszabb távon benne látja a brazil kapus utódját, egyelőre még bizonyítania kell, hogy képes stabil első számú kapussá válni az Anfielden.

Liverpoolban ráadásul különösen fontos kérdés a rutinos játékosok megtartása. Mohamed Szalah, Andy Robertson és Ibrahima Konaté is ingyen igazolható játékosként távozik a nyáron – a skót balhátvéd minden bizonnyal a Tottenham színeiben folytatja -, így a klubvezetés aligha szeretné elveszíteni az öltöző egyik legfontosabb vezéregyéniségét is.

