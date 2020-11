Ali Daei őszintén reméli, hogy Ronaldo dönti meg a csúcsát

Ali Daei őszintén reméli, hogy Cristiano Ronaldo megdöndti a rekordját és a portugál lesz az a játékos, aki a legtöbb gólt szerezte a válogatottban. A szupersztárnak még hét találattal van a 109 gólos iráni mögött.

Ronaldo Andorra ellen eredményes volt, így már 102-né tart, amivel a második helyen áll ebben az összevetésben, vagyis közelít a történelmi csúcshoz. A 35 éves játékoson nem látszik, hogy öregedne és hanyatlana a formája, szóval csak idő kérdése, hogy mikor ér föl ebben a tekintetben is az első helyre. Daei 149 mérkőzésen szerezte a 109 találatot és nem lenne szomorú, ha a portugál előzné meg:

„Őszintén remélem, hogy Ronaldo megdönti a rekordomat, ez igazi megtiszteltetés lenne nekem. Ő nemcsak most, hanem a labdarúgás egész történelmében meghatározó játékos, egy jelenség. Ehhez persze előbb még szereznie kell egy pár gól és akkor az első leszek, aki gratulál neki. ”

A portugál együttes Horvátországban zárja a Nemzetek Ligáját, de a támadó nem ezen a meccsen ér majd a csúcsra.

