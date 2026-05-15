José Mourinhóék a Zalaegerszegtől igazolnának hátvédet

A Zalaegerszegi TE téli átigazolási stratégiája telitalálatnak bizonyult Akpe Victory szerződtetésével. A mindössze 19 éves nigériai belső védő idén januárban csatlakozott a zalai együtteshez, és pillanatok alatt alkalmazkodott a magyar élvonal ritmusához.

A 195 centiméteres magasságával kiemelkedő fizikai adottságokkal rendelkező játékos hamar Nuno Campos vezetőedző védelmének alappillérévé vált. A tavaszi szezon során összesen 15 mérkőzésen kapott lehetőséget (12 NB I-es és három Magyar Kupa találkozó), és a stabil védekezés mellett a támadásokból is kivette a részét: a félév során egy gólt szerzett és egy gólpasszt is kiosztott.

Az első igazán komoly kérő a portugál élvonalból érkezett. A portugál O Jogo sportnapilap információi szerint a portugál Benfica hivatalos megfigyelői kifejezetten elégedettek voltak a fiatal hátvéd játékával, és a klub továbbra is aktívan monitorozza a fejlődését - szúrta ki a Csakfoci.

A portugál sajtó úgy tudja, hogy a lisszaboni egyesület vezetősége már egy informális kapcsolatfelvételt is kezdeményezett. Ennek célja az volt, hogy feltérképezzék a játékos helyzetét, valamint egy esetleges nyári átigazolás pénzügyi és szerződéses feltételeit.

A Benfica dolgát azonban jelentősen megnehezítheti a piac élénk érdeklődése. Victory remeklése ugyanis nemcsak a portugálok, hanem német, francia és angol csapatok figyelmét is felkeltette, akik szintén élénken követik a nigériai tehetség magyarországi pályafutását - írja a Nemzeti Sport.

Akpe Victory a téli átigazolási időszakban csatlakozott a ZTE-hez a litván Banga együttesétől.

