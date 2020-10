Akár két hónapot is kihagyhat a Bayern sztárja

Alphonso Davies a Biefeled elleni szombati mérkőzésen sérült meg, a Hansi Flick szerint akár nyolc hétig nélkülöznie kell a Bayern Münchennek.

A 19 éves balhávédnek a bokája sérült meg, holott az esetnél nem is volt közvetlen kontaktusban az ellenfél egyetlen játékosával sem, csupán a labdát vezette zavartalanul.

A kanadai futballistát le is kellett cserélni, a helyére Lucas Hernandez állt be. A mérkőzést követően Hansi Flick, a Bajorok vezetőedzője elmondta, hogy a kanadai futballista bokájában az egy szalag teljesen, egy másik pedig részlegesen szakadt el, így legalább hat-, de elképzelhető, hogy nyolc hetet is ki kell hagynia.