Ahogy jeleztük: Tokmac Nguen elhagyhatja a Ferencvárost

Ahogy korábban már írtunk róla: Dibusz Dénes mellett Tokmac Nguen is elhagyhatja a Ferencvárost, akár már a télen, ám most az is kiderült, hogy a támadó igencsak drága.

A norvég VG közölt interjút a játékossal, aki erősen csodálkozik azon, hogy milyen sokat kér érte a klubja.

Persze Tokmac Nguen sokat tett azért, hogy sokba kerüljön, hiszen főszereplője volt a zöld-fehérek BL-szereplésének.

„Legendák ellen játszhattam, ez nagy élmény volt nekem. Hányan mondhatják el ezt magukról? Jó is, hogy most jön egy kis szünet és át lehet gondolni a mögöttünk hagyott időszakot” – mondta a csatár.

A futballista nem titkolja, hogy az EL- és a BL-szereplés után szívesen váltana klubot.

„Szeretem a klubot, a szurkolókat, de úgy érzem mitt az ideje a következő lépésnek, ki kell próbálni valami újat” – folytatta.

Azon viszont meglepődött, hogy mennyir kér(ne) érte a . A Transfermarkt 2,5 millió euróra teszi az árát.

„Megdöbbentem, amikor megtudtam, hogy mennyit akarnak kérni értem. Korábban 350 ezer euróért érkeztem, most azt mondják, hogy a sikerek miatt kérnek sokkal többet. Szerintem csak azért, mert voltak jó meccseim a BL-ben nem emelhetik meg az áram. Ha rossz meccseim lesznek, akkor majd engednek belőle? Nem örülök… Olcsón vettek, most az szeretném, ha tiszteletben tartanák, amit szeretnék.”

A lap megszólaltatta Hajnal Tamás sportigazgatót is.

„Mi számít magas árnak? Tokmac nagyon jó játékos, ezt láthattuk a Bajnokok Ligájában is. Több klub is érdeklődik iránta. Nem tudni, hogy mi lesz vele, a következő hetekben kiderül, hogy komoly-e az érdeklődés. Nincsenek problémák köztünk, jó a kapcsolatunk a játékossal is.”

A lapnak nyilatkozó játékos azt elárulta, hogy olyan csapatba szeretne szerződni, amelyik rendszeresen szerepel a BL-ben.

