FTC: Dibuszt a Besiktas Tokmacot a Celtic vinné?

Már fogadni is lehet arra, hogy Dibusz Dénest és Tokmac Nguent meg tudja-e tartani a a télen, vagy sem.

A zöld-fehérek menetelésében főszerepet vállalt Tokmac, aki iránt megnövekedett a klubok érdeklődése. Az Unibetnél már fogadni is lehet arra, hogy hol folytatja a pályafutását. A legnagyobb esélye annak van, hogy egyelőre az Üllői úton marad, de a fogadóiroda szerint arra is van sansz, hogy a skót Celtic, az ukrán Dinamo Kijev, vagy éppen a horvát Dinamo Zagreb szerződtesse a támadót.

A helyzet hasonló Dibusz Dénes esetében is, akinek nemcsak a Ferencváros jó szereplése, hanem a válogatott menetelése is emelte az értékét, hiszen a nemzeti csapatban is pályára lépett az ősszel a kapus. Esetében a török Besiktasra és a belga Antwerpre, valamint a Ferencvárosra és a Fehérvárra is lehet fogadni.

Több csapat

