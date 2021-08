Agüero beszélt a jövőjéről

Az argentin csatár cáfolta távozási szándékát.

Sergio Agüero jövőjével kapcsolatban felröppent a pletyka, hogy barátja, Lionel Messi távozása után ügyvédjeivel megvizsgáltatta annak lehetőségét, hogy hogyan távozhatna Barcelonából. De már tegnap is megírtuk, hogy Agüero marad, ezeknek a híreknek semmiféle valóság alapja nincsen.

Ezt ma a támadó személyesen is megerősítette, mikor az újságírók erről kérdezték őt a Barcelona edző központjában:

„Ne aggódjatok, ezt a szezont a Barcelonával fogom végig csinálni."

Agüero többek között azért is érkezett Barcelonába, hogy jó barátjával, Messivel egy csapatban játszhasson. Ezért is indulhatott el a pletyka, hogy Messi távozása után a honfitársa is követheti a hatszoros aranylabdást, de erről szó sincs. A Manchester Citytől ingyen érkezett csatár ma este 21:30-kor a Juventus elleni felkészülési mérkőzésen már be is mutatkozhat új csapatában, ezzel megmutatva a kérkedőknek, hogy ő bizony elkötelezett a Barcelona iránt.

