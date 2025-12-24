Óriási botrány az Afrika Kupán: nem működött a VAR

A találkozó második félidejében a beniniek reklamáltak a játékvezetőnél, mikor szerintük az egyik kongói játékos kezezett a tizenhatoson belül. A bírót ki is hívták a VAR-rendszerhez, hogy nézze vissza az esetet, ám mikor odaért, nem várt dologgal szembesült - elromlott a monitor.

A játékvezető így nem tudta visszanézni a pálya mellett az esetet, és tizenegyes nélkül folytatták a meccset a beniniek legnagyob meglepetésére. A kongói csapat addig megérdemelten vezetett, viszont egy tizenegyes jó esélyt kínált volna Benin számára, hogy megmentsen egy pontot a nyitómeccsükön.

A közösségi médiát is elárasztották az elégedetlenkedő hangok: “Ilyesmi nem fordulhatna elő ezen a szinten” - fogalmazott az egyik felbőszült kommentelő.

Nem ez volt az egyetlen érdekes pillanat az afikai kontinenstornán: korábban megírtuk, ingyen engedtek be szurkolókat Mohamed Szalah-ék meccsére, annyira kevesen voltak a lelátókon.

Forrás: SportBild

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.