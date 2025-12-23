Afrikai Nemzetek Kupája: Annyira kevesen érdeklődtek, hogy ingyen engedték be az embereket Szalah-ék meccsére

A Le Parisien beszámolója szerint egészen szokatlan jelenetekkel indult az Afrikai Nemzetek Kupája B csoportjának nyitómérkőzése Egyiptom és Zimbabwe között. A találkozó kezdetén ugyanis szó szerint csak néhány néző lézengett a lelátókon, ami váratlan helyzet elé állította a szervezőket.

A mérkőzést a marokkói Agadirban, a Stade Adrar stadionban rendezték meg, ám a helyi közönséget eleinte alig mozgatta meg az összecsapás. Az érdektelenség láttán a szervezők merész döntést hoztak: megnyitották a kapukat, és ingyen engedték be a szurkolókat a stadionba.

A húzás végül bevált. A lefújásra már mintegy 30 ezer néző foglalt helyet a lelátókon, és igazi futballünneppé változott az addig szinte kongó aréna – mindezt a szurkolók teljesen ingyen élvezhették.

A pályán zajló események is rászolgáltak a figyelemre. Az Egyiptom–Zimbabwe mérkőzés végig feszült és kiélezett csatát hozott, a döntés pedig csak a hosszabbításban született meg. A favoritnak számító egyiptomi válogatott végül a 92. percben szerezte meg a győztes gólt: Mohamed Szalah villant meg, és az utolsó pillanatokban eldöntötte az összecsapást.

A drámai végjáték és a hirtelen megtelt stadion különleges hangulatot adott az AFCON egyik legemlékezetesebb csoportmeccsének, amely kis híján nézők nélkül indult, ám több tízezer szurkoló ünneplésével ért véget.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.