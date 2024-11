Ádám Martin ügynöke: A bontás bejelentése óta a fél NB I megkeresett minket valamilyen formában

Papp Gáborral a csakfoci.hu készített interjút.

Ahogy arról már korábban írtunk, Ádám Martin bejelentette, hogy elhagyja a görög Aszteraszt, és szabadon igazolhatóvá vált, ahogy elárulta, a döntés mögött több tényező állt. Arról is beszámoltunk, hogy a támadó új csapatának kiválasztása közben Ázsia is szóba jöhet, hiszen ott korábban remek eredményeket ért el Ádám Martin és jelenleg is remek megítélésnek örvend. Papp Gábor - a játékos menedzsere - hozzátette, most az a legfontosabb, hogy minden lehetőséget felmérjenek és ne kapkodják el a döntést.



"Valóban nem szoktak novemberben szerződést bontani, de négy edzőt sem szokás elfogyasztani három hónap alatt. Martin helyzete teljesen kilátástalanná vált, nyolc bajnoki mérkőzésen egy gólpassza és gólja sem volt, de tovább megyek: az első görög meccsén ugyan kihagyott egy ziccert, de azon kívül bajnokin nem került szembe a kapuval több, mint 500 perc alatt egyetlen egyszer sem. Október végén a kupában duplázott, majd lehozták a 60. percben. Akkor azt gondoltuk, azért, hogy pihentessék a következő bajnokira, de aztán ott mindössze nyolc percet kapott - mondta el a csakfoci.hun-nak adott interjújában Papp.



Ezzel vált világossá a számunkra, hogy egyáltalán nem számolnak vele, és akkor döntöttünk úgy, hogy feldobjuk a vezetésnek a bontást, mint lehetőséget. Azzal, hogy ebbe belementek, rengeteg időt nyertünk, ráadásul nem veszítettünk semmit. Nem lett volna értelme tovább rombolni a renoménkat a kispadon való ücsörgéssel."

"Ázsiából két klub érdeklődik intenzíven, szerintem hamarosan ajánlatunk is lesz az egyiktől. Egyik sem koreai, onnan is egész biztosan nekifut majd pár csapat Martin szerződtetésének. Ázsiában a téli átigazolási időszak a fontosabb, ilyenkor nagyobb ott a mozgás. Nekünk emiatt kifejezetten előnyös, hogy már most sikerült szabad státuszba kerülni, nem december közepén vagy végén.

Talán nem okozok meglepetést ezzel, de a bontás bejelentése óta a fél NB I megkeresett minket valamilyen formában. És ne zárjuk ki, hogy egyfajta vákuumot be tudunk tölteni Európában, ez is előfordulhat "- nyilatkozott a menedzser.