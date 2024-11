Hivatalos: Távozik görög csapatától Ádám Martin

Közös megegyezéssel.

Ádám Martin bejelentette, hogy elhagyja a görög Aszteraszt, és szabadon igazolhatóvá válik. A döntés mögött több tényező áll, de a 30 éves magyar válogatott labdarúgó egyelőre csak szűkszavúan nyilatkozott. - írta meg a Nemzeti Sport.



„Ha teljesen le akarnám egyszerűsíteni, annyit mondanék, hogy valamiért nem volt meg a kémia köztem és a csapat között. A játék még hagyján, de a csatárt a gólok minősítik, és azok nem akartak jönni. Tény, hogy nem volt meg a szükséges stabilitás sem; mindössze három hónap alatt négy különböző edző váltotta egymást a klubnál, ami sajnos a támadójátékunkra is kihatott. Ennél mélyebben egyelőre nem mennék bele, mert túl friss a dolog.”



„Nekem is új ez a helyzet, nem így terveztem. Abban biztos vagyok, hogy tanulok ebből is, de kell egy kis idő, amíg minden a helyére kerül. Addig is magamra fogok koncentrálni, úgyhogy ha rajtam múlik, egy ideig biztosan nem rólam szól a sajtó.”



„A klub is partner volt abban, hogy váljunk el békében már a válogatott szünetben. Azt gondolom, ez volt a legjobb megoldás mindenki szempontjából. A héten biztosan fújok egyet, aztán jövő héttől elkezdek azon dolgozni, hogy fizikailag és mentálisan is top állapotban tegyem meg a következő lépést a karrieremben. Harmincéves vagyok, fizikailag még soha voltam ilyen jó állapotban, és bár gyatra volt az őszöm, nem olyan régen még elődöntőt játszottam az ázsiai BL-ben, és a harmadik koreai aranyamat sem ajándékba küldik majd utánam Forráskútra Ulszanból. A múltból persze nem lehet megélni, úgyhogy újra bizonyítanom kell mindenkinek, de leginkább magamnak. Emellett természetesen továbbra is célom a válogatottban való szereplés, de egyelőre az a legfontosabb, hogy rendbe tegyem magam, és megtaláljam a számomra ideális következő állomást.”



Hétfő délután az Aszterasz Tripolisz is megerősítette, hogy Ádám Martin közös megegyezéssel távozik a klubtól.