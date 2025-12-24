Korábban arról írtunk, akadályokba ütközhet az Ausztráliába tervezett AC MIlan - Como olasz bajnoki mérkőzés, most pedig hivatalosan is bejelentették a felek, biztosan nem Perthben lesz a mérkőzés:

„Meghiúsultak a tervek, hogy Perth adjon otthont a történelem első, országhatárokon kívül rendezett, tétre menő hivatalos európai bajnoki mérkőzésének, miután a Lega Serie A és Nyugat-Ausztrália kormánya közös megegyezéssel elállt a projekttől. A felek a mérsékelhetetlen pénzügyi kockázatokra, a rendkívül szigorú engedélyezési feltételekre, valamint az utolsó pillanatban felmerülő, rajtuk kívül álló akadályokra hivatkozva hozták meg a döntést” - áll a felek közös közleményében

A döntés az elnök szavai fényében meglepő lehet, ám nem ők az egyetlenek, akiknek már le kellett mondani külföldre tervezett bajnoki meccset: a La Liga a Villarreal és a Barcelona bajnokiját tervezte Miamiban lejátszani, ám látva a játékosok és más csapatok ellenvetését, végül lefújták az amerikai La Liga meccset.

A találkozót azért szerette volna külföldön megrendezni az olasz liga, mert Milánóban téli olimpiát rendeznek február elejétől, és a nyitóünnepség miatt nem lehet a San Siroban mérkőzést játszani.

