Olasz bajnoki Ausztráliában? Ez lehet az akadálya

Úgy tűnik, hogy a Serie A nagyratörő terve, miszerint a 2026 februárjában rendezendő AC Milan-Como mérkőzést Perth-be helyezze, füstbe megy. Bár az olasz élvonal szerette volna kihasználni a milánói klub ismertségét és az olasz futball egyre növekvő népszerűségét az ázsiai és csendes-óceáni térségben, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) – aminek Ausztrália is tagja – adminisztratív akadályokat görgetett a meccs elé.

Angol kiadásunk arról ír, hogy az AFC nem engedné, hogy a találkozót hivatalos Serie A-meccsként hirdetve rendezzék meg az ausztrál városban, mondván, megeshet, hogy az beárnyékolná a helyi első osztályt, az A League-et. Ez arra kényszerítené az olaszokat, hogy egy egyszerű felkészülési találkozóként tartsák meg a két együttes ütközetét.

Emellett arról is szólnak a hírek, hogy az AFC kikötötte: csak az általuk küldött játékvezetők vezethetnék az összecsapást. Ez szintén problémás lenne az olasz klubok számára, hiszen egy külföldi játékvezető többek között nem lenne tisztában az olaszországi VAR-protokollal sem.

Egyébként azért esett éppen erre a találkozóra a választás, mert a 2026-os téli olimpia megnyitóját a Milan hazai pályáján, a San Siróban tartják, ahol február hatodikától egészen a hónap végéig nem lehet majd futballmérkőzéseket rendezni.

A Milan és a Serie A nyitott lett volna arra, hogy a találkozónak egy külföldi helyszín ad otthont, de így úgy tűnik, egy hazai stadion lesz a milánóiak ideiglenes otthona a Como ellen.