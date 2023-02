A világ legdrágább ügyvédjét fogadhatja fel a Manchester City

A sztárügyvéd óradíja elérheti a 10 ezer fontot.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Habár a Manchester City a közleménye szerint nem aggódik a vizsgálat miatt, mégis a legdrágább ügyvéd képviseli majd őket a független bíróság előtt.

A hét elején érkezett a hír, hogy a a Premier League megvádolta a Manchester City-t, hogy 2009 és 2018 között több, mint 100 pontban megsértették a pénzügyi fairplay szabályát. Ha a független bíróság jogosnak találják a PL vádját akár az ötödosztályban is kiköthetnek a manchesteri kékek és Pep Guardiola is otthagyhatja őket.

A vizsgálat megkezdése után a City egy hivatalos közleményben is reagált az esetre és nem aggódtak az esetleges szabálysértések miatt. Azonban kiderült, hogy a világ legdrágább ügyvédje képviselheti őket a független bíróság előtt.

Lord Pannick KC az ügy súlyosságára való tekintettel óránként akár 10 ezer fontot is elkérhet és ha bírósági tárgyalásig jut az eset mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia az arab kézben lévő Citynek. Az ügyvéd már jártas lehet a Manchester ügyeiben, hiszen 2020-ban is ő képviselte a klubot, amikor az UEFA talált szabálytalanságot és két évre ki akarták zárni a nemzetközi versenyekből. Ekkor sikeresen zárult a City részéről az ügy, hiszen az ügyvéd elérte, hogy Nemzetközi Sportdöntőbíróság megsemmisítse az ítéletet és továbbra is indulni tudjanak a Bajnokok Ligájában.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester City-Aston Villa bajnokin a hazaiak győzelme 1.26, a döntetlen 7.00, a vendégsiker 11.50-szeres szorzóval fogadható. (x)